الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الدواء المصرية تشارك في ورشة عمل "الصحة العالمية" بأديس أبابا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء مشاركتها في ورشة العمل المقدمة من منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الوكالة السويسرية للمنتجات العلاجية (Swiss medic)، التي انعقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة السلطات التنظيمية للعديد من الدول الأفريقية.

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وتم خلال ورشة العمل مناقشة أهمية الدراسات الإكلينيكية، وكيفية تقييم ملف الجودة الخاص بالمستحضرات الاستنشاقية وذلك بهدف المساهمة في تنمية وتبادل الخبرات وتوحيد سبل التقييم الخاصة بتلك المستحضرات بناءً على خبرات الوكالة السويسرية للدواء في تقييم هذه المستحضرات، ودعمًا من منظمة الصحة العالمية لأنظمة التسجيل في الدول الأفريقية المختلفة والمتعلقة بهذا النوع من المستحضرات.

المتطلبات الفنية

وتم توضيح أهم المتطلبات الفنية لتقييم المستحضرات الاستنشاقية، وضرورة توحيدها في الدول الأفريقية المختلفة في تسجيل هذا النوع من المستحضرات.

تأتي مشاركة هيئة الدواء المصرية في ورشة العمل، في إطار أهمية المشاركة في الأنشطة المختلفة المتعلقة بالفعاليات الدولية ومنها الأفريقية، وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات العالمية المختلفة في مجال الدواء.

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