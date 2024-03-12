أستاذ أوبئة: الدولة المصرية تغطى 93% من الاستهلاك المحلى من الدواء

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصادات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن ملف توطين الدواء من أولى الملفات التي تشغل اهتمام القيادة السياسية المصرية، حيث تهدف مصر التوسع في إنتاج الدواء والاتجاه بشكل كبير إلى التصدير لأفريقيا.

صناعة الدواء

وأكد الدكتور إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار” مع ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية تغطي ٩٣٪ من الاستهلاك المحلي من الدواء، لذا مصر أصبحت متقدمة بصورة كبيرة في صناعة الدواء، ومصر لها الريادة في هذا المجال في أفريقيا.

تصدير الدواء

وأضاف في حديثه، أن مصر لديها ١٨٠ مصنع دواء، وهذا رقم مرتفع للغاية، ولهذا مصر من ألى الدول المصنعة للدواء في قارة أفريقيا.

وأشار إلى، أنه من أولى اهتمامات الدولة المصرية السنوات المقبلة الاتجاه نحو التصدير للخارج فيما يتعلق بمجال الدواء، حيث هذا التصدير سيضمن للدولة المصرية توفير العملة الصعبة بالخزانة.