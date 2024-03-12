وزير الصحة يناقش مستجدات التعاون المشترك في القطاع الصحي والتحول الرقمى

استقبل وفدًا بوزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، ممثلي شركة "هواوي الصينية" لمناقشة مستجدات التعاون المشترك في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع ناقش التعاون القائم، ومقترحات التعاون المستقبلي بين الوزارة وشركة "هواوي" الصينية في مجالات التدريب والتحول الرقمي.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع ناقش مقترح إبرام بروتوكول تعاون بين الجانبين في مجال ميكنة تدريب الأطباء والتمريض، وكذلك التعاون في التدريبات التي تخدم نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة.

نظم إدارة المستشفيات الذكية

وقال "عبدالغفار" إن الوزارة لفتت إلى تطلع الوزارة في التعاون مع شركة "هواوي" في مجال نظم إدارة المستشفيات الذكية ونقل الخبرات الصينية إلى مصر في هذا المجال.

وأضاف "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا آليات تبادل الزيارات للفرق الطبية المصرية للتدريب في المستشفيات داخل جمهورية الصين في إطار تبادل الخبرات بين الدولتين، وكذلك استقدام الخبراء الصينيين لتدريب الفرق الطبية داخل مصر.

مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

وقال "عبدالغفار" إن الوزير استمع إلى نتائج زيارة ممثلي الشركة لمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة التابعة لهيئة التأمين الصحي، والذين أشادوا بنظم الإدارة وآليات الخدمات المقدمة للمترددين، فيما دعا الوزير ممثلي الشركة لزيارة المزيد من المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي للاطلاع على آليات العمل بها وتقييم احتياجات المستشفيات في مجال التحول الرقمي.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي والمؤسسة العلاجية، وذلك اليوم الإثنين بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن النهوض بأداء المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية.