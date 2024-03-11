الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الصحة: مذكرة تفاهم بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي للنهوض بأداء مستشفيات المؤسسة العلاجية

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

 شهدت وزارة الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي والمؤسسة العلاجية، وذلك اليوم الإثنين بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن النهوض بأداء المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية.

الصحة: تدريب 264 من المثقفين الصحيين وفرق الإعلام والتربية السكانية في 8 محافظات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بشأن دعم المؤسسة العلاجية مالياَ بما يضمن العمل على إعادة هيكلة نشاطها والنهوض بأدائها المالي والتشغيلي وتطبيق مبادئ الاستدامة، وذلك في إطار تحقيق رؤية الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالمنظومة الصحية.

كفاءة الخدمات الصحية

وأكد "عبدالغفار" الحرص على رفع كفاءة الخدمات الصحية والعلاجية المُقدمة للمواطنين من خلال المنشآت الصحية، لافتًا إلى أنه تم إنشاء المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بقرار جمهوري عام 1964، حيث أنها تضم 8 مستشفيات موزعين بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، تشمل كافة التخصصات الطبية، فضلًا عن عيادات خارجية ومسائية تضم مختصين في كافة المجالات الطبية.

txt

الصحة: اتفاقية تعاون مع "الصحة العالمية" و"اليابان" لدعم جهود مصر فى علاج مصابى غزة

وأشار "عبدالغفار" إلى أنه تم توقيع مذكرة التفاهم عن وزارة المالية، القائم بأعمال رئيس قطاع التمويل مجدي محفوظ، وعن بنك الاستثمار القومي، وكيل أول بنك الاستثمار القومي خالد محمد، وعن المؤسسة العلاجية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور أحمد فرغلي.

الصحة مذكرة تفاهم المالية الاستثمار القومي الخدمات الصحية التخصصات الطبية

مواد متعلقة

مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية والبنوك خلال شهر رمضان 2024

الصحة: تدريب 264 من المثقفين الصحيين وفرق الإعلام والتربية السكانية في 8 محافظات

"الصحة": نشاط فيروسات الإنفلونزا الموسمية فى مصر يقل عن المعدلات العالمية

الدواء: ويبينار تدريبى عن مبادئ التثقيف الدوائى لمرضى السكر

الصحة العالمية: تشخيص 400 ألف طفل ومراهق بالسرطان على مستوى العالم سنويًّا

استجابة لنقابة الأطباء.. عودة صرف الوجبات الغذائية للأطباء بالمستشفيات

الصحة: اتفاقية تعاون مع "الصحة العالمية" و"اليابان" لدعم جهود مصر فى علاج مصابى غزة

نصائح "الصحة" لسحور صحى لمرضى السكر فى رمضان.. وتحذر من الشاى والقهوة

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل.. دعاء الإفطار للصائم فى رمضان وأفضل أوقات الدعاء

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8

بوسى: طليقى أبو ابنى عمل لى سحر عشان يسيطر عليا

وزير الشباب يكشف سر رفض محمد صلاح الانضمام للمنتخب

عاجل|مكاسب بالجملة .. "رأس الحكمة" تُحدث طفرة هائلة في قطاع السياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها