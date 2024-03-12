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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رسميا.. مواعيد الدراسة في رمضان 2024 وحقيقة رفع الغياب خلال الشهر

الدراسة
الدراسة

يبحث الكثير من المواطنين وأولياء الأمور عن مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان لعام 2024، حيث زاد خلال الساعات الماضية البحث عبر محركات البحث العالمية ومن بينها جوجل عن المواعيد الجديدة للدراسة خلال شهر رمضان، وذلك على مستوى المدارس الحكومية والخاصة واليابانية.

مواعيد الدراسة في رمضان 2024 وحقيقة رفع الغياب خلال الشهر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواعيد الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة، ستكون كالتالي.. 

- يبدأ اليوم الدراسي في شهر رمضان مثل الأيام العادية، على أن ينتهى اليوم الدراسي في 1 ظهرا في المدارس التي تعمل فترة واحدة.

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- أما بالنسبة للمدارس التي تعمل فترتين حرصت الوزارة أن ينتهي اليوم الدراسي قبل الساعة 5 مساء.

مواعيد المدارس اليابانية في رمضان 2024

وبالنسبة للمدارس اليابانية، فقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اليوم الدراسي خلال شهر رمضان 2024 يبدأ في تمام الساعة 7:45 صباحًا، وينصرف طلاب رياض الأطفال الساعة 3.30 عصرًا، في حين ينصرف طلاب المرحلة الابتدائية في تمام الساعة 3:10 عصرًا.

متابعة الغياب والحضور

وأكدت وزارة التربية والتعليم انتظام الدراسة لطلاب كافة الصفوف بالمراحل التعليمية الثلاثة خلال شهر رمضان 2024 ومتابعة الغياب الحضور للطلاب، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للطلاب المتجاوزين نسبة الغياب المقررة.

حقيقة رفع الغياب في رمضان 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم إصدار أى قرارات برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان 2024.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة فى رمضان منتظمة بشكل طبيعي، وهناك خطة موضوعة بشأن تدريس الموضوعات الخاصة بكل صف خلال شهر رمضان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الترم الثاني 2024 تبدأ عقب انتهاء شهر رمضان 2024 بأيام.

التربية والتعليم مواعيد الدراسة رمضان المدارس الحكومية المدارس اليابانية رفع الغياب

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