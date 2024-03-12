هيئة الدواء: ويبينار تدريبى عن استخدام أدوية الضغط والقلب فى رمضان

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ويبينار تدريبي عن استخدام أدوية الضغط والقلب في رمضان.

وقالت إن الويبينار يهدف إلى تعريف صيادلة المجتمع بعلاج مرض ضغط الدم المرتفع وأمراض القلب، ومتابعة مرضى الضغط والقلب واستخدام الأدوية في رمضان.

وأشارت هيئة إلى أنه من المقرر انعقاد الويبينار يوم الخميس الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٤ عبر إحدى المنصات الإلكترونية.



وأفادت بأن الويبينار التدريبي مقدم إلى صيادلة المجتمع، ويبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك في الويبينار يوم الثلاثاء الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٤.

اليوم العلمي لأمراض القلب وضغط الدم المرتفع

فى سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن انتهاء فعاليات اليوم العلمي الثالث لتنمية وتبادل الخبرات في مجال أمراض القلب وضغط الدم المرتفع بمقر هيئة الدواء بالمعادي ضمن أعمال Triple Es Hub 2023/2024 "Experience Exchange at EDA"، وذلك بهدف المساهمة في تنمية وتبادل الخبرات بين المختصين في حالات مرضى القلب وضغط الدم المرتفع، وكذلك تضافر الجهود المبذولة على المستوى القومي لتحقيق نهج شمولي لنشر الممارسات الصيدلية والدوائية بالمؤسسات الصحية بجمهورية مصر العربية.

وقالت إنه تم خلال اليوم العلمي الثالث مناقشة بعض جوانب ممارسات الصيدلة الإكلينيكية لمرضى القلب وضغط الدم المرتفع، وكذلك مشاركة ومناقشة حالات علمية تم التعرض لها بالمستشفيات ذات تداخلات إكلينيكية.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى إقامة مسابقة علمية من خلال استخدام أدوات تكنولوجية لبث روح المنافسة ومشاركة المعلومات بين الصيادلة المشاركين.