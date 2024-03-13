الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الصحة" توضح طرق العناية بصحة مريض الكلى فى رمضان.. وتنصح بتأخير السحور

مرضى الكلى
مرضى الكلى

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق العناية بصحة مريض الكلى في شهر رمضان، مؤكدة ضرورة الالتزام بكمية السوائل المسموح بها من جانب الطبيب المعالج، والالتزام بالوحدات المسموح بها من الخضروات والفاكهة التى تحتوى على البوتاسيوم، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالكمية المحددة من البروتين ومصادره.

كما نصحت وزارة الصحة بضرورة تأخير السحور قدر الإمكان وتعجيل الإفطار مع تقسيم الوجبات على مدار الفترة من السحور للفطار.

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وقالت إنه يمكن الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة

كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن فحص 12 مليونًا و577 ألفًا و37 مواطنًا، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر 2021 حتى اليوم. 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافة إلى تقديم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية. 

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وتابع عبدالغفار أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم صرف العلاج لها بالمجان من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفقًا للحالة الصحية للمريض، بما يسهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقًا للأدلة الاسترشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، موضحًا أن اللجنة العلمية التابعة للمبادرة تشارك في وضع الأدلة الاسترشادية، وتعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.

الصحة مريض الكلى البروتين السحور الاعتلال الكلوى

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