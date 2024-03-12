الثلاثاء 12 مارس 2024
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توك شو

أستاذة تغذية توضح أهمية الصيام للجسم وتحسين الصحة

الصيام
الصيام

قدمت الدكتورة يسر كاظم، أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث، نصائح للتغذية الصحية، موضحة أهمية الصيام للجسم.

وقالت خلال مداخلة هاتفية، عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن الأبحاث الحديثة أظهرت أهمية الصيام في تحسين الصحة، وظهر مفهوم الصيام المتقطع بصوره المتعددة وأكثرها فائدة صيام 8-16 ساعة، حيث يسمح بتناول الطعام لمدة 8 ساعات فقط ويتم الصيام 16 ساعة كل يوم، وهو مطابق لصيام رمضان، والأبحاث العلمية عن أهمية الصيام المتقطع لا علاقة لها بالدين، ولكنها خلاصة أبحاث علمية موثوق فيها. 

المقصود بحسن الصيام أن ننتقى الطعام البسيط قليل الدهون والسعرات الحرارية

وأضافت، "وبالتالي فإننا لو أحسنَّا الصيام سنستفيد مرتين الأولى بالعبادة والسمو الروحي، والثانية بالفوائد الصحية والنفسية الكبيرة، والمقصود بحسن الصيام أن ننتقى الطعام البسيط قليل الدهون والسعرات الحرارية، كثير الخضراوات والفاكهة والبقوليات وبدون إسراف".

 الصيام يحسن أيضًا عملية التمثيل الغذائي 

وكشفت أن الصيام يحسن أيضًا عملية التمثيل الغذائي مما يقلل من تخزين الدهون وينتج عنه فقدان الوزن الزائد بصورة صحية وسهلة، بشرط عدم الإسراف في تناول الطعام بعد الإفطار، والالتزام بنظام أكل صحى يضم الخضراوات، والفاكهة، والألياف، والبقوليات، وقليل في الدهون والسكريات والحلويات. 

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