الأربعاء 13 مارس 2024
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مصر

الصحة تستقبل بعثة الأمم المتحدة للهجرة لمناقشة تقديم الدعم للوافدين من غزة

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

استقبل وفد وزارة الصحة والسكان، رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة بالقاهرة كارلوس أوليفر، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل التعاون لتقديم الدعم للأشقاء الوافدين من دولة  السودان وسبل دعم الجرحى الذين يتم علاجهم في مصر من الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد في مستهل الاجتماع أهمية تعزيز سبل التعاون لتقديم الدعم للأشقاء الوافدين من دولة السودان والمصابين من فلسطين، من خلال التوسع في عقد مذكرات التفاهم.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة التوسع في آليات التعاون الخاصة بتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأشقاء الوافدين من الدول الشقيقة، وذلك استكمالًا للجهود التي تبذلها الوزارة لتقديم خدمات الدعم النفسي للمواطنين الفلسطينيين والسودانيين، من خلال الأمانة العامة للصحة النفسية.

تدريب الفرق الطبية

وأشار "عبدالغفار" إلى أن مناقشة سبل التعاون لتدريب الفرق الطبية من العاملين بالمستشفيات التي تستقبل المرضى والمصابين والجرحى، فضلًا عن تدريب العاملين بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات، لصقل مهاراتهم وبناء قدراتهم، خاصةً في المناطق التي تشهد زيادة فى اعداد الوافدين من دولة السودان، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.

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ولفت "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون المشترك للوصول إلى 100% من الأطفال السودانيين لتطعيمهم ضد شلل الأطفال، فضلًا عن تطعيم كافة الأطفال الفلسطينيين بمعبر رفع قبل دخولهم إلى الأراضي المصرية، وذلك حفاظًا على مصر خالية من شلل الأطفال.

تقديم الرعاية والخدمات الطبية

وقال "عبدالغفار" إنه تمت مناقشة سبل التعاون بين الجانبين لاستمرار تقديم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة للمرضى والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين بعد تلقيهم الرعاية اللازمة بالمستشفيات وخروجهم منها، لافتًا إلى استعراض الخدمات الطبية التي تم تقديمها للأشقاء الفلسطينيين من الجرحى والمصابين والمرضى القادمين من قطاع غزة.

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حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل، مساعد الوزير للشئون الوقائية، والدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة سعاد  عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الأولية، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور سمير عبدولي، المدير الطبي للمنظمة الدولية للهجرة في مصر، والدكتور وسام النهري، منسق البرنامج الطبي للمنظمة الدولية للهجرة في مصر، والأستاذة سلمى حسن، مدير مشروع الاستجابة لأزمة السودان.

الصحة بعثة الأمم المتحدة للهجرة السودان الجرحى غزة

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