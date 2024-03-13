"الصحة" توضح حزمة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقات الحركية والذهنية والسمعية والبصرية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة الخدمات التي تقدمها الوزارة لذوي الإعاقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وإيمانا بحقهم.

وشملت الخدمات التي تقدمها الوزارة لذوي الإعاقة؛ كلا من الإعاقات الحركية والإعاقات الذهنية، الإعاقات السمعية، الإعاقات البصرية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يتم تقديم الإعاقات الحركية، بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي من خلال مصنع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، ومعمل الحركة “تقنية تساعد في تقييم الطريقة التي يسير بها الفرد للمساعدة في التشخيص السليم”، ورسم المخ.

التوعية الغذائية لأسرة المعاق

وأضافت أن المعهد القومي للتغذية يقدم لذوى الإعاقة خدمة التقييم الغذائي، تقديم التوعية الغذائية لأسرة المعاق.

وقالت وزارة الصحة، إن الخدمات الطبية المقدمة لحالات الإعاقة الذهنية؛ تشمل إجراء اختبار لغوي لتقييم العمر اللغوي للطفل، واختبار ذكاء للأطفال لتقييم العمر العقلي للطفل، وتقديم برامج التوعية والإرشاد الأسري للتعامل مع أبنائهم.

وفيما يتعلق بالإعاقات السمعية، قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يتم تقديمها من خلال معهد السمع والكلام تشمل؛ الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة، الاختبارات السمعية الأساسية، الاختبارات السمعية المتقدمة، تقييم الحالات المرضية شديدة ضعف السمع قبل زراعة القوقعة، متابعة حالات زراعة القوقعة، عمل اختبارات قياس وظائف الاتزان للمرضى، تقديم إرشادات توعوية لأهالي المرضى، تدريب وتأهيل سمعي لغوي للطفل، كما يتم تركيب السماعات بمستشفى الأحرار التعليمي.

الإعاقات البصرية

وأشارت إلى أنه يتم تقديم الإعاقات البصرية، من خلال المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية من خلال العيادات التخصصية للكبار، والعيادات التخصصية للأطفال.

وبدوره قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الوزارة تعكف على حوكمة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى التيسير على الأشخاص أصحاب الإعاقة وذويهم، وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة للمتقدمين للكشف الطبي من خلال تعديل اللائحة لتصبح القرارات الصادرة بمرافق غير محددة المدة وسارية ولا تحتاج إلى تجديد.