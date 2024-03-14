بالانفوجراف.. الرعاية الصحية تستعرض خدمات مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة»

استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، من خلال انفوجراف، الخدمات السبع التي تتيحها مبادرة هيئة الرعاية الصحية (رمضان بصحة لكل العيلة) بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان».

ووفقًا للانفوجراف، تقدم هيئة الرعاية الصحية من خلال مبادرتها (رمضان بصحة لكل العيلة)، والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، خدمات المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة من خلال فرق طبية متحركة من وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لها مدربة على أعلى مستوى، تجوب كل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع الانفوجراف، استعراض خدمات المبادرة التي تشمل تسليم الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الصحي الشامل في منازلهم «بالمجان»، فضلًا عن تفعيل خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد مع الاستشاريين والإخصائيين في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وإحالة الحالات المرضية إلى المستويات الأعلى في الخدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة حال الاحتياج إليها، إضافة إلى توفير عيادات متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة الفحص المختلفة لتقديم خدمات المبادرة في محافظات إقليمي القناة والصعيد.

الفحوصات الطبية الشاملة لأصحاب الأمراض المزمنة

وأبرز الانفوجراف أن خدمات مبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة) تشمل أيضًا إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الصحي الشامل في وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية مجانًا طوال شهر رمضان المبارك، وكذلك إطلاق حملات توعوية وتوزيع كتيبات وفلايرز ومواد توعوية لتعزيز الوعي حول الإرشادات الصحية السليمة والأمراض المزمنة وكيفية الوقاية من الإصابة بها أو الحد من مضاعفاتها.

وأشار الانفوجراف أيضًا إلى مد مواعيد تقديم الخدمات في العيادات المسائية بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة حتى التاسعة مساءً والمستشفيات حتى العاشرة مساءً، وذلك بكل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل طوال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الانفوجراف أهداف مبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة)، والتي تشمل هدفين رئيسيين، وهما تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة في المجتمع، وتعزيز ثقة منتفعي التأمين الصحي الشامل في خدمات هيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف أكثر من 100.000 مواطن بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس»، وتشمل الفئات الثلاث المستهدفة من المبادرة «مرضى السكري، مرضى الضغط، مرضى السكري والضغط معًا».

مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة

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