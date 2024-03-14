الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الصحة: فحص 4 ملايين و478 ألف طالب ضمن مبادرة «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فحص 4 ملايين و478 ألفًا و43 طالبًا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الحالي يوم 5 نوفمبر 2023 وحتى اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيرًا إلى أن المبادرة تستمر فى العمل حتى نهاية السنة الدراسية الحالية بجميع محافظات الجمهورية.

المسح الطبي للطلاب

وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

"الصحة" توضح حزمة الخدمات المقدمة لذوى الإعاقات الحركية والذهنية والسمعية والبصرية


من جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية.

بروتوكولات الفحص والتشخيص

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.

txt

"الصحة" توجه تحذيرًا مهمًا لمرضى السرطان فى رمضان

وأكد «سمير» أن جميع مهام المبادرة تتم مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

الصحة الانيميا المدارس الابتدائية مبادرة رئيس الجمهورية السمنة التقزم

مواد متعلقة

بالانفوجراف.. الرعاية الصحية تستعرض خدمات مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة»

"الصحة" توضح حزمة الخدمات المقدمة لذوى الإعاقات الحركية والذهنية والسمعية والبصرية

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومى

الصحة تستقبل بعثة الأمم المتحدة للهجرة لمناقشة تقديم الدعم للوافدين من غزة

"الصحة" توضح طرق العناية بصحة مريض الكلى فى رمضان.. وتنصح بتأخير السحور

الصحة تستقبل السفير المغربى لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى القطاع الصحى

تشكيل غرفة لمتابعة تنفيذ مبادرة ''رمضان بصحة لكل العيلة'' بمحافظات التأمين الصحى الشامل

«مصر العطاء» تدعم مستشفى الفيوم العام بأجهزة طبية.. والمحافظ يثمّن جهود النقابة

الأكثر قراءة

الصور الأولى لحريق برج "رنين" فى حلوان

بعد تصديق الرئيس.. تفاصيل تعديلات قانون "جوازات السفر"

الرئيس السيسى يصدّق على تعديل فى قانون "جوازات السفر"

القبض على مالك شركة بـ300 كيلو تبغ فى الجمالية

خطأ استراتيجى.. سلوك بنيامين نتنياهو يضع الرئيس الأمريكى فى ورطة

"الداخلية" ترد على شكوى مخالفات رادار العبور المرورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة