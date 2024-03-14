الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز

مصر

في يومه العالمي.. إرشادات من "الدواء" لمرضى الكلى

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

قدمت هيئة الدواء المصرية، عدد من النصائح لمرضى الكلى، تزامنًا مع اليوم العالمي للكلى، وذلك فى تقرير رسمى لها.

وحذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة الإفراط في تناول المسكنات؛ لما تسببه من أضرار صحية بالغة، ومنها تدهور وظائف الكلى، وأهابت الهيئة المواطنين بضرورة استخدام المسكنات كما هو موصوف من قبل الطبيب المعالج، وبأقل جرعة ممكنة، وأقصر فترة زمنية ممكنة، مع ضرورة استشارة الصيدلي عن كيفية الاستخدام الأمثل للدواء. ​​

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كما حذرت هيئة الدواء المصرية، من استخدام المسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية لمدة أكثر من 10 أيام لتخفيف الألم، أو لمدة 3 أيام للحمى، واستشارة مقدم الرعاية في حال استمرار الألم أو الحمى لمدة أطول.​​

تحذير من تناول المسكنات

ونصحت بضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول المسكنات من قبل المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، أو المرضى الذين يتناولون الأدوية المدرة للبول، بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد. ​​

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كما نصحت هيئة الدواء المصرية، بضرورة زيادة كمية السوائل التي يتم تناولها يوميًا؛ لتصبح من ٦ إلى ٨ أكواب عند تناول المسكنات، وقراءة التعليمات المدونة في نشرة المستحضر.​​

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