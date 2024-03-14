الخميس 14 مارس 2024
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مصر

إرشادات "الصحة" لمرضى السكرى فى رمضان: أكثروا من شرب الماء

مرض السكرى
مرض السكرى

قدمت وزارة الصحة والسكان عددا من الإرشادات لمريض السكرى في شهر رمضان للحفاظ على صحة المصابين بمرض السكرى، وذلك فى إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

ونصحت الوزارة مرضى السكرى بضرورة اتباع الإرشادات التالية.

  • تابع حالتك الصحية باستمرار مع متخصص في السكرى.
  • قم بفحص السكر عدة مرات يوميًا خاصة الفترة من الظهر وحتى المغرب وبعد الإفطار والسحور.
  • الاستعداد فورًا للإفطار إذا شعرت بأعراض انخفاض السكر في الدم.
  • شرب الماء بكثرة بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف.
  • الإفطار على كوب من الماء وتمرة واحدة ثم القيام للصلاة.
  • تعديل جرعات ومواعيد أدوية السكر بمعاونة الطبيب خاصة الأنسولين ومنتجات السلفونيليوريا لتجنب الانخفاض الشديد للسكر في الدم.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة

كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن فحص 12 مليونًا و577 ألفًا و37 مواطنًا، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر 2021 حتى اليوم.

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وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافة إلى تقديم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية. 

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وتابع عبدالغفار أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم صرف العلاج لها بالمجان من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفقًا للحالة الصحية للمريض، بما يسهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقًا للأدلة الاسترشادية الخاصة بالأمراض المزمنة التي تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، موضحًا أن اللجنة العلمية التابعة للمبادرة تشارك في وضع الأدلة الاسترشادية، وتعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.

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الصحة مريض السكر شهر رمضان الإفطار السحور أدوية السكر

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