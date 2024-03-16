سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16-3-2024 في مصر
يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والاجنبية بحث مكثف بعد أن ارتفع سعره وتخطى 45 جنيه خاصة من المصريين العاملين في الخارج الذين سعوا لإرسال العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار من خلال البنوك.
يستعرض موقع الدستور في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16-3-2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم في مصر 2024
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري عند 47.7674 جنيه للشراء و 47.9019 جنيه للبيع
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك الأهلي المصري عند 47.8 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك مصر عند 47.79 جنيه للشراء و47.89 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك الاسكندرية عند 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك التجاري الدولي cib عند 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك القاهرة عند 47.8 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك قناة السويس عند 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.
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أسعار العملات في مصر اليوم
يورو
52.2432 جنيه للشراء
52.4095 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
61.1853 جنيه للشراء
61.3767 جنيه للبيع
دولار كنـدى
35.4647 جنيه للشراء
35.5751 جنيه للبيع
كرون دانمركى
7.0067 جنيه للشراء
7.0269 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.5590 جنيه للشراء
4.5732 الله للبيع
كرون ســويدى
4.6625 جنيه للشراء
4.6766 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
54.2997 جنيه للشراء
54.4773 جنيه للبيع
100 ين يابانى
32.3299 جنيه للشراء
32.4231 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
12.7356 جنيه للشراء
12.7735 جنيه للبيع
دينــار كويتى
155.4322 جنيه للشراء
156.0476 جنيه للبيع
درهم اماراتى
13.0061 جنيه للشراء
13.0434 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
31.6268 جنيه للشراء
31.7350 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
126.7007 جنيه للشراء
127.1485 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
124.0680 جنيه للشراء
124.4400 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
13.0906 جنيه للشراء
13.1418 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
67.3920 جنيه للشراء
67.6294 جنيه للبيع
يوان صينى
6.6439 جنيه للشراء
6.6628 جنيه للبيع
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