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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16-3-2024 في مصر

الدولار
الدولار

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والاجنبية  بحث مكثف بعد أن ارتفع سعره وتخطى 45 جنيه خاصة من المصريين العاملين في الخارج الذين سعوا لإرسال العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار من خلال البنوك.


يستعرض موقع الدستور في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16-3-2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري

 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري  عند 47.7674  جنيه للشراء و 47.9019  جنيه للبيع 

 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات  البنك الأهلي المصري  عند  47.8 جنيه للشراء  و47.9 جنيه للبيع 

 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك مصر عند 47.79  جنيه للشراء و47.89 جنيه للبيع 


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك الاسكندرية عند 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع

 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك التجاري الدولي  cib عند 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك القاهرة  عند 47.8 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع

 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك قناة السويس  عند 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

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يورو
52.2432 جنيه للشراء 
52.4095 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى
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 61.3767 جنيه للبيع

دولار كنـدى 
35.4647 جنيه للشراء 
35.5751 جنيه للبيع

كرون دانمركى
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7.0269 جنيه للبيع

كرون نرويجى
4.5590 جنيه للشراء 
4.5732 الله للبيع

كرون ســويدى
4.6625 جنيه للشراء 
4.6766 جنيه للبيع

فرنك سويسرى
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54.4773 جنيه للبيع

100 ين يابانى
32.3299 جنيه للشراء 
32.4231 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى 
12.7356 جنيه للشراء 
12.7735 جنيه للبيع

دينــار كويتى 
155.4322  جنيه للشراء 
156.0476 جنيه للبيع

درهم اماراتى 
13.0061 جنيه للشراء 
13.0434 جنيه للبيع

دولار اســـترالى 
31.6268 جنيه للشراء 
31.7350 جنيه للبيع

دينــار البحــرين
126.7007 جنيه للشراء 
127.1485 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى 
124.0680  جنيه للشراء 
124.4400 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى
13.0906 جنيه للشراء 
13.1418  جنيه للبيع

دينـار اردنـى
67.3920 جنيه للشراء 
67.6294 جنيه للبيع

يوان صينى
6.6439 جنيه للشراء 
6.6628 جنيه للبيع

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