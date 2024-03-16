سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16-3-2024 في مصر

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والاجنبية بحث مكثف بعد أن ارتفع سعره وتخطى 45 جنيه خاصة من المصريين العاملين في الخارج الذين سعوا لإرسال العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار من خلال البنوك.



يستعرض موقع الدستور في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16-3-2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري عند 47.7674 جنيه للشراء و 47.9019 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك الأهلي المصري عند 47.8 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك مصر عند 47.79 جنيه للشراء و47.89 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك الاسكندرية عند 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك التجاري الدولي cib عند 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك القاهرة عند 47.8 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك قناة السويس عند 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في مصر اليوم

يورو

52.2432 جنيه للشراء

52.4095 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

61.1853 جنيه للشراء

61.3767 جنيه للبيع

دولار كنـدى

35.4647 جنيه للشراء

35.5751 جنيه للبيع

كرون دانمركى

7.0067 جنيه للشراء

7.0269 جنيه للبيع

كرون نرويجى

4.5590 جنيه للشراء

4.5732 الله للبيع

كرون ســويدى

4.6625 جنيه للشراء

4.6766 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

54.2997 جنيه للشراء

54.4773 جنيه للبيع

100 ين يابانى

32.3299 جنيه للشراء

32.4231 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

12.7356 جنيه للشراء

12.7735 جنيه للبيع

دينــار كويتى

155.4322 جنيه للشراء

156.0476 جنيه للبيع

درهم اماراتى

13.0061 جنيه للشراء

13.0434 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

31.6268 جنيه للشراء

31.7350 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

126.7007 جنيه للشراء

127.1485 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

124.0680 جنيه للشراء

124.4400 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

13.0906 جنيه للشراء

13.1418 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

67.3920 جنيه للشراء

67.6294 جنيه للبيع

يوان صينى

6.6439 جنيه للشراء

6.6628 جنيه للبيع

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