الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

50 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 3050 جنيهًا

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بعد تراجعها أمس عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وسجلت أسعار الذهب تراجعت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3050 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 7 دولارات لتسجل مستوى 2165 دولارًا.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3486 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2614 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2034 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24400 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 50 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3150 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 24 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2182 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2158 دولارًا.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات التضخم الأمريكية، ارتفاع "مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي" في الولايات المتحدة خلال فبراير 0.4 %، وبنسبة 3.2% عن العام الماضي، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية.
وتسهم هذه البيانات في استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية المتشددة، وتقلص التوقعات حول خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2024، ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اجتماعها خلال يومي 19 و20 مارس الجاري.

وتسهم هذه البيانات في استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية المتشددة، وتقلص التوقعات حول خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2024، ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اجتماعها خلال يومي 19 و20 مارس الجاري.

أسعار الذهب أسعار الذهب بالأسواق أسعار الذهب تراجعت جرام الذهب عيار جرام الذهب عيار 24 الذهب عيار جرام الذهب عيار 14 سعر جرام الذهب

مواد متعلقة

"الغرف التجارية": قرارات "المركزي" تحرك كما هائلا من الاستثمارات إلى مصر

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

انتعاش قوى فى تدفقات العملة الأجنبية الواردة إلى مصر

إلغاء معسكر المنتخب الوطنى بالإمارات

ضبط المتهمين في المشاجرة بعين شمس بسبب معاكسة سيدة

طبيب أحمد رفعت يكشف حالته الصحية خلال الـ72 ساعة المقبلة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

شكرًا أنتونى بلينكن.. رمضان غزة رمضان النوايا!

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل