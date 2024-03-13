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مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2024 أدبي وعلمي علوم ورياضة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يبحث عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع، وتنتهي امتحاناتهم يوم الاربعاء الموافق 17 يوليو 2024، بالمواد الأساسية.وذلك وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2024.

وجاء جدول  امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي:

 يوم الاثنين 10/6/2024، التربية الدينية: من الساعة 9 صباحا إلى 10:30 صباحا، والتربية الوطنية: من الساعة 11 صباحا إلى 12:30 ظهرًا.

يوم الأربعاء 12/6/2024، مادة الاقتصاد: من الساعة 9 صباحا إلى 10:30 صباحا، والإحصاء: من الساعة 11 صباحا إلى 12:30 ظهرًا.

حقيقة تعديل موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات لجميع المواد

التعليم: بدء امتحانات الثانوية العامة فى موعدها 10 يونيو المقبل

مصدر بـ"التعليم": إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة شهر أبريل المقبل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

يوم السبت 22/6/2024، تعقد امتحان مادة اللغة العربية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الثلاثاء 25/6/2024، تعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم السبت 29/6/2024، تعقد امتحان مادة التاريخ (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم السبت 6/7/2024، تعقد امتحان مادة الجغرافيا (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الأربعاء 10/7/2024، تعقد امتحان مادة علم النفس والاجتماع (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الأربعاء 17/7/2024، تعقد امتحان مادة الفلسفة والمنطق (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

يوم السبت 22/6/2024، تعقد امتحان مادة اللغة العربية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الثلاثاء 25/6/2024، تعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم السبت 29/6/2024، تعقد امتحان مادة الفيزياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم السبت 6/7/2024، تعقد امتحان مادة الكيمياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الأربعاء 10/7/2024، تعقد امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).

يوم السبت 13/7/2024، تعقد امتحان مادة التفاضل والتكامل (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).

يوم الأربعاء 17/7/2024، تعقد امتحان مادة الاستاتيكا (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

يوم السبت 22/6/2024، تعقد امتحان مادة اللغة العربية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الثلاثاء 25/6/2024، تعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم السبت 29/6/2024، تعقد امتحان مادة الفيزياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم السبت 6/7/2024، تعقد امتحان مادة الكيمياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الأربعاء 10/7/2024، تعقد امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الأربعاء 17/7/2024، تعقد امتحان مادة الأحياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا

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