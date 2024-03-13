الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إعلان نتائج بطولة الخماسى الحديث للجامعات والمعاهد العليا

الاتحاد الرياضي للجامعات
الاتحاد الرياضي للجامعات

برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، نظم الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بطولة الخماسي الحديث للجامعات والمعاهد العليا المصرية (الشهيد الرفاعي ٥١)، بمشاركة (40) طالبًا وطالبة من (11) جامعة مصرية.

النتائج النهائية للبطولة 

وقد أسفرت النتائج النهائية عن الآتي:

 فردي طلبة:
- ⁠المركز الأول: الطالب/ مصطفى عمرو أبوعامر الجامعات الكندية.
- ⁠المركز الثاني: الطالب/ سراج منير محمد جامعة عين شمس.
-  المركز الثالث: الطالب/ يوسف محمد بيومي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

 فرق طلبة: 
- ⁠ المركز الأول: الطالبان/ مصطفى عمرو أبوعامر/ سيف أحمد البنداري الجامعات الكندية.
- ⁠المركز الثاني: الطالبان/ أمر على مسعد/ يوسف محمد بيومي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. 
- ⁠المركز الثالث: الطالبان/ عمار خالد عبيد/ عمر أبوالمجد جامعة حلوان.

 فردي طالبات:
-  المركز الأول: الطالبة/ زينة مصطفى عامر جامعة مصر للمعلوماتية.
- المركز الثانى: الطالبة/ جنى شريف إبراهيم محمد الجامعة البريطانية. 
- ⁠المركز الثالث: الطالبة/ سالى أحمد مجدي جامعة عين شمس.  

 فرق طالبات:
 ⁠المركز الأول: الطالبة/ سارة محمد عبدالوهاب جامعه حلوان.
 ⁠المركز الثاني: الطالبتان/ آية محمد صلاح محمد/ منة الله ماهر عبدالرحمن جامعة الإسكندرية.
 ⁠ المركز الثالث: الطالبة/ زينة مصطفى عامر جامعة مصر للمعلوماتية.

جدير بالذكر أن البطولة أقيمت بإشراف د.صبحى حسانين مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الرياضية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي  للجامعات، وأ. بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسات بالاتحاد الرياضي  للجامعات، وم. شريف العريان مدير الإدارة الرياضية بالجامعة الأمريكية.

 

الاتحاد الرياضي للجامعات بطولة الخماسي للعلوم والتكنولوجيا النقل البحري مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الرياضية جامعة حلوان

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