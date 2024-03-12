لأول مرة فى مصر.. بدء الدراسة ببرنامج دولى للقانون بمنحه جامعة لندن

أعلنت الجامعات الأوروبية في مصر EUE عن بدء الدراسة ببرنامج كلية القانون والتي تمنح درجة البكالوريوس في القانون وذلك تحت الإشراف الأكاديمي من التحالف الأكاديمي لجامعة لندن والمكون من عدد ست كليات ممثلة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE المصنفة الثانية على العالم، وكلية بيركبيك Birkbeck، والكلية الملكية في لندن Kings’ College، وكلية الملكة ماري Queen Mary، وكلية الدراسات الشرقية والإفريقية SOAS، وكلية لندن الجامعية UCL والمصنفة الثامنة على العالم وقد حصل منها 30 عالمًا على جائزة نوبل.

ويعد برنامج القانون من جامعة لندن هو أول برنامج ليسانس قانون يمنح من جامعة أجنبية في جمهورية مصر العربية.

وأكد الدكتور محمود هاشم عبدالقادر رئيس مجلس الأمناء أن مدة الدراسة بالبرنامج أربع سنوات متضمنة سنة تمهيدية يحصل الطالب عند اجتيازهم بنجاح علي درجة الليسانس في القانون المعادلة من المجلس الأعلي للجامعات بجمهورية مصر العربية بدرجة الليسانس في الحقوق التي تمنحها الجامعات المصرية، وذلك بموجب القرار رقم 119 الصادر بتاريخ 26/4/2023.

وأضاف أن الجامعات الأوروبية تقوم بتدريس عدد من المقررات الأساسية للقانون باللغة العربية، وذلك من خلال بروتوكول تعاون مشترك بينها وبين جامعة القاهرة، لتأهيل الطلاب للالتحاق بالعمل في الهيئات القضائية، بالإضافة إلى القيد في نقابة المحامين بجمهورية مصر العربية مشيرا إلي أن الجامعات الأوروبية بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات المشتركة مع عدد من الشركاء القانونيين مثل نادي القضاة والنيابة الإدارية وغيرها.

ويقدم فرع جامعة لندن في مصر العديد من برامج الدراسات العليا في القانون، وذلك لإعداد كفاءات وطنية في مختلف فروع القوانين الدولية، وكذلك بهدف إعداد كوادر قانونية قادرة على صياغة مشاريع أنظمة قانونية تواكب التطورات الحديثة، ونشر الثقافة القانونية وتزويد سوق العمل المصري بأشخاص متخصصين من أجل تقديم الاستشارات القانونية للشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب، حيث تقدم جامعة لندن برامج دراسات عليا متخصصة في مجال قانون الأعمال الدولي وآليات حل المنازعات الدولية من قبل كلية الملكة ماري Queen Mary University of London (QMUL)، وكلية لندن الجامعية University College London (UCL).