أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 في البورصة

ننشر أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 13-3-2024 في بورصة الدواجن وذلك في ثالث أيام شهر رمضان المبارك ورغبة ربات البيوت في إعداد سفرة إفطار غنية بالبروتين الداجني لتعويض كافة العناصر الغذائية، التي يفقدها الجسم بسبب عدد ساعات الصيام التي تتجاوز الـ13 ساعة.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

تباينت صباح اليوم أسعار الدواجن، وتختلف قائمة الأسعار في السوق، حيث يضاف للسعر المعلن لمحلات التجزئة نحو من 5 إلى 10 جنيهات.

وجاءت أسعار الدواجن اليوم بالبورصة الرئيسية، نحو 105 جنيهات للكيلو، كما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 81 جنيها للكيلو والدواجن البلدي بـ125 جنيهًا، بينما البط البلدي وصل إلى 150 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء

و بلغ بلغ سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع:

سعر كتكوت أبيض أهالي 30 جنيهًا.

سعر كتكوت أبيض شركات 31 و32 جنيهًا.

سعر كتكوت ساسو سجّل 13 جنيهًا.

سعر كتكوت بلدي 10 جنيهات.

سعر كتكوت رزي 15 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

ووصل سعر البيض الأبيض لـ145 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك بـ155 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر لـ147 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 160 جنيهًا والبيض البلدي بين 150 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ165 جنيهًا.

اسعار الدواجن اليوم الأربعاء

وصل سعر الوراك سجل 115 جنيها.

تراوح سعر البانية نحو 200 - 250 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص بـ 125 جنيهًا

كيلو الهياكل بـ75 جنيهًا.

سعر جوز الحمام 150 جنيهًا

سعر البط بـ 150 جنيهًا

سعر الأرانب 120 جنيهًا.

سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 205 و220 جنيها.

أسعار اعلاف الدواجن

وجاءت أسعار اعلاف الدواجن كالتالي:

أسعار الأعلاف تراوح سعر الطن بين 24 و26 ألف جنيه.

وصل سعر الذرة إلى 10200 جنيه.

وسجّل سعر الصويا اليوم 29 ألف جنيه.