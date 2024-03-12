أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 12-3-2024

تتصاعد حدة البحث عن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في بورصة الدواجن مع بداية شهر رمضان المبارك ورغبة ربات البيوت في إعداد مائدة الإفطار شهية غنية بالبروتين الداجني وكافة العناصر الغذائية الأساسية والتي تعوض ساعات الصيام التي بلغت نحو 13 ساعة يوميا.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 12-3-2024

يعرض الدستور للقراء أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 12-3-2024 والتي تشهد استقرار ملحوظ خلال الأيام الماضية وذلك بفعل توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربين منذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإفراج الجمركي عن الأعلاف الداجنة عقب توافر عملة أجنبية في البنوك المصرية وجاءت الأسعار كما يلي:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 106 جنيه في حين تصل للمستهلك في المحلات التجارية بنحو 114 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 120 جنيه في حين تصل للمستهلك في المحلات التجارية بنحو 130 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 110 جنيه في حين تصل للمستهلك في المحلات التجارية بنحو 120 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 12-3-2024

سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات عمر يوم من 29 _ 31 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الأبيض قطعان عمر يوم من 20 _ 20.25 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 11 _ 12 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 12 _ 13 جنيه.

سجل سعر الكتكوت البلدي حر عمر يوم من 7.5 _ 8.5 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الهجين عمر يوم من 9 _ 10 جنيه.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 12-3-2024

البيض وجبة أساسية على المائدة الرمضانية في السحور لذلك يبحث عنها الملايين من المواطنين مع بداية الشهر الكريم وجاءت الأسعار كما يلي:-

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 145 جنيه وتصل للمستهلكين في المحلات التجارية بنحو 151 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 148 جنيه وتصل للمستهلكين في المحلات التجارية بنحو 155 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 154 جنيه وتصل للمستهلكين في المحلات التجارية بنحو 160 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

اقرأ المزيد

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية