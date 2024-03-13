البحث العلمى تعلن برنامج وظائف بحثية فى المعهد المتحد للبحوث النووية بدوبنا - روسيا

برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج شغل وظائف بحثية في المعهد المتحد للبحوث النووية بدوبنا- روسيا.

البحث العلمي تعلن برنامج وظائف بحثية في المعهد المتحد للبحوث النووية بدوبنا- روسيا

وأشارت د.جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى أن هذا الإعلان يستهدف طلاب ما بعد الدكتوراه؛ بهدف تعزيز الكوادر البحثية ذات الأولوية في مجالات الفيزياء النظرية والتجريبية للجسميات الأولية، وفيزياء الأيونات ومشروعات المعهد المتحد للبحوث النووية (JINR) الثقيلة النسبية والفيزياء النووية وفيزياء المواد المكثفة والبيولوجيا الإشعاعية.

البرنامج يهدف إلى تعزيز الكوادر البحثية في مجالات الفيزياء النووية والمواد المكثفة والبيولوجيا الإشعاعية

وأضافت د.جينا الفقي أنه يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل ومواعيد التقدم من خلال الرابط التالي: http://www.asrt.sci.eg/all-news/jinr-jobs/، حيث يوفر البرنامج فرصة للباحثين الموهوبين في المراحل المبكرة للعمل في المشروعات الدولية الرائدة العلمية في المعهد المتحد للبحوث النووية (JINR) بدوبنا، كما سيوفر البرنامج فرصًا للبحث والتدريب التي توفرها مشروعات (JINR)، ويتضمن مجموعة كبيرة من الموضوعات، مثل: الفيزياء النووية، والفيزياء الحيوية، وأبحاث المواد (بما في ذلك المواد النانوية)، والحوسبة عالية الأداء، وتكنولوجيا المسرعات، والمغناطيس فائق التوصيل، والنظرية، وتصل مدة التعيين للوظيفة سنة واحدة، مع إمكانية التجديد لمدة سنتين إضافيتين كحد أقصى (إجمالي 36 شهرًا).

البرنامج يستهدف طلاب ما بعد الدكتوراه ويوفر فرصًا فريدة للعمل في مشروعات علمية رائدة

وأكدت الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي، أن كافة المعلومات المتعلقة بالوظائف البحثية المتاحة متوافرة على الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.jinr.ru/careers-en/postdoc_programme_en



