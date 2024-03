رحاب الجمل لـ"الدستور": سعيدة بردود الفعل حول "بيت الرفاعي" و"صدفة" وانتظروا مفاجآت

أعربت الفنانة رحاب الجمل عن سعادتها الشديدة بردود الأفعال حول الأعمال التلفزيونية التي تشارك فيها وهي مسلسل بيت الرفاعي مع النجم أمير كرارة، ومسلسل صدفة مع الفنانة ريهام حجاج.

وقالت “رحاب” في تصريح لـ"الدستور" إنها تلقت إشادات على دورها في المسلسلين، خاصة وأنها تجسد أدوار مختلفة تمامًا عن بعضهما البعض، ففي بيت الرفاعي تظهر بدور “جمالات” وهي الأخت غير الشقيقة لملك قورة وأمير كرارة وتامر نبيل، وتتسم بالطيبة الأحداث مليئة بالإثارة والدراما، أما في صدفة فتجسد دور أخت “صدفة” ريهام حجاج، المليء بالكوميديا الأحداث الاجتماعية الشيقة.

وأضاف أن هناك مفاجآت ستكشفها أحداث المسلسلين في الحلقات المقبلة، مشيرة إلى أنها تواصل تصوير أدوارها بالتزامن مع العرض ويتبقى لهم ما يقرب من 10 أيام للإنتهاء من التصوير بشكل عام، متمنية أن أدوارها تنال إعجاب الجمهور حتى النهاية.

