الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

رحاب الجمل لـ"الدستور": سعيدة بردود الفعل حول "بيت الرفاعي" و"صدفة" وانتظروا مفاجآت

رحاب الجمل
رحاب الجمل

أعربت الفنانة رحاب الجمل  عن سعادتها الشديدة بردود الأفعال حول الأعمال التلفزيونية التي تشارك فيها وهي مسلسل بيت الرفاعي مع النجم أمير كرارة، ومسلسل صدفة مع الفنانة ريهام حجاج.

وقالت “رحاب” في تصريح لـ"الدستور" إنها تلقت إشادات على دورها في المسلسلين، خاصة وأنها تجسد أدوار مختلفة تمامًا عن بعضهما البعض، ففي بيت الرفاعي تظهر بدور “جمالات” وهي الأخت غير الشقيقة لملك قورة وأمير كرارة وتامر نبيل، وتتسم بالطيبة الأحداث مليئة بالإثارة والدراما، أما في صدفة فتجسد دور أخت “صدفة” ريهام حجاج، المليء بالكوميديا الأحداث الاجتماعية الشيقة.

وأضاف أن هناك مفاجآت ستكشفها أحداث المسلسلين في الحلقات المقبلة، مشيرة إلى أنها تواصل تصوير أدوارها بالتزامن مع العرض ويتبقى لهم ما يقرب من 10 أيام للإنتهاء من التصوير بشكل عام، متمنية أن أدوارها تنال إعجاب الجمهور حتى النهاية.

جدير بالذكر أن، مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

أما مسلسل صدفة يعرض مسلسل صدفة الحلقة 5، بطولة النجمة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحًا، وعلى قناة CBC Drama في تمام الساعة 7.30 مساء، والإعادة 3.00 صباحًا، وعلى قناة DMC في تمام الساعة 12:15 منتصف الليل، والإعادة الساعة 6:30 صباحًا، وعلى القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساء، وتعاد الساعة 3:00 صباحًا، بالإضافة إلى منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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