الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 بعد قليل على ON

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

ينطلق مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 بعد قليل على شاشة قناة ON ليستكمل تطور احداثه التي تصاعدت خلال الحلقات الأربعة الماضية، ويخوض بطولته النجم أمير كرارة، وإخراج أحمد جلال.

 

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4

شهدت الحلقة السابقة الرابعة من مسلسل بيت الرفاعي العديد ن الأحداث الشيقة والمثيرة، ومفاجأة من العيار الثقيل حيث ظهر “فاروق” أحمد رزق، على حقيقته، وقام بطرد عمه “عبد الحميد” سيد رجب، بعد الإعلان الرسمي لوصية “محمود الرفاعي” أحمد فؤاد سليم، بكتابة أملاكه بالكامل لـ “فاروق”.

txt

رحاب الجمل لـ"الدستور": سعيدة بردود الفعل حول "بيت الرفاعي" و"صدفة" وانتظروا مفاجآت

txt

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة الحلقة 5

ومن المقرر أن تكشف الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي العديد من المفاجآت الجديدة، ووصول “فاروق” أحمد رزق، إلى “ياسين” أمير كرارة، الهارب من الشرطة لاثبات براءته من تهمة قتل والده، ولكن يبيت الأول نية قتل للثاني لأسباب ستكشفها احداث الحلقات المقبلة.

 

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي حلقة 6

تذاع الحلقة 6 من مسلسل بيت الرفاعي غدًا السبت، على شاشة قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل بابا جه لـ"أكرم حسني" الحلقة 5

مسلسلات رمضان 2024.. القنوات الناقلة لمسلسل "عتبات البهجة" الحلقة 5

 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يعتبر مسلسل بيت الرفاعي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 ، والعمل بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى،  ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

 

قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتحكي قصة مسلسل بيت الرفاعي عن الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهم منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطارد بسببها بسبب اتهامه لمقتل والده.

قد يهمك أيضا:

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5| أمينة خليل تتهم الدكتور ربيع بسرقة الأعضاء

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5.. هل يقع خالد النبوي فى غرام حلا شيحة؟

مسلسل بيت الرفاعي بيت الرفاعي موعد عرض بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد اعادة مسلسل بيت الرفاعي قصة مسلسل بيت الرفاعي أبطال مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل امير كرارة مسلسل امير كرارة أمير كرارة قنوات عرض بيت الرفاعي قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الخامسة من بيت الرفاعي بيت الرفاعي الحلقة الخامسة بيت الرفاعي الحلقة 5 الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الخامسة من مسلسل بيت الرفاعي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

رحاب الجمل لـ"الدستور": سعيدة بردود الفعل حول "بيت الرفاعي" و"صدفة" وانتظروا مفاجآت

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة الحلقة 5

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4.. أحمد رزق يطرد سيد رجب وظهور دنيا المصري الأول

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4.. أحمد رزق سبب حادث هروب أمير كرارة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4.. انهيار إيناس كامل على ابنتها وحبس تامر نبيل

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 4.. الظهور الأول لـ ميرنا جميل بمشهد طريف مع أمير كرارة

مسلسل "بيت الرفاعي" الحلقة 4.. إصابة فاروق بارتجاج فى المخ بسبب ياسين

مسلسلات رمضان 2024| عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4 بعد قليل على ON

الأكثر قراءة

الصفقة الأهم.. سيف زاهر: محمد صلاح يقترب من الانتقال للسعودية

"بطعنة نافذة فى القلب".. مصرع تاجر خضار على يد نجلة زوجته وقت الإفطار بالمنوفية

مسلسل المعلم الحلقة 5| مواجه نارية بين الأب ونجله لكشف الحقائق

5 أشخاص يحرقون صديقهم بالمولوتوف بعد مشادة كلامية في نهار رمضان

ياسمين رئيس لـ"ع المسرح": أهم صفة فى زوجى المستقبلى عدم النوم تحت التكييف

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة