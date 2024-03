مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 بعد قليل على ON

ينطلق مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 بعد قليل على شاشة قناة ON ليستكمل تطور احداثه التي تصاعدت خلال الحلقات الأربعة الماضية، ويخوض بطولته النجم أمير كرارة، وإخراج أحمد جلال.

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4

شهدت الحلقة السابقة الرابعة من مسلسل بيت الرفاعي العديد ن الأحداث الشيقة والمثيرة، ومفاجأة من العيار الثقيل حيث ظهر “فاروق” أحمد رزق، على حقيقته، وقام بطرد عمه “عبد الحميد” سيد رجب، بعد الإعلان الرسمي لوصية “محمود الرفاعي” أحمد فؤاد سليم، بكتابة أملاكه بالكامل لـ “فاروق”.

ومن المقرر أن تكشف الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي العديد من المفاجآت الجديدة، ووصول “فاروق” أحمد رزق، إلى “ياسين” أمير كرارة، الهارب من الشرطة لاثبات براءته من تهمة قتل والده، ولكن يبيت الأول نية قتل للثاني لأسباب ستكشفها احداث الحلقات المقبلة.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي حلقة 6

تذاع الحلقة 6 من مسلسل بيت الرفاعي غدًا السبت، على شاشة قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يعتبر مسلسل بيت الرفاعي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 ، والعمل بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتحكي قصة مسلسل بيت الرفاعي عن الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهم منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطارد بسببها بسبب اتهامه لمقتل والده.

