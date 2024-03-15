مسلسلات رمضان 2024.. القنوات الناقلة لمسلسل "عتبات البهجة" الحلقة 5

يبحث العديد متابعي مسلسل عتبات البهجة الحلقة الخامسة للفنان يحيى الفخراني عن القنوات الناقلة، خاصة بعد عرض الحلقات السابقه والتي حققت نجاحا كبيرا لدى الجمهور المصري والوطن العربي.

وينتظر الجمهور المصري والوطن العربي عرض الحلقة الخامسة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني والتي تعرض على إحدى قنوات المتحدة.

مسلسل عتبات البهجة

انتهت الحلقة الماضية من مسلسل عتبات البهجة الحلقةالرابعة بالعديد من المفاجآت التي تنتظر أبطال العمل الدرامي وعلى رأسهم بهجت الأنصاري والذي يواجه تهمة التهرب الضريبي، وأيضا جميلة حفيدة بهجت الأنصاري.

وتعرض الحلقة الخامسة من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC الساعة 6 وربع، ويعرض على DMC DRAMA الساعة 8 وربع.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود).

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