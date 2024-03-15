الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5| أمينة خليل تتهم الدكتور ربيع بسرقة الأعضاء

الكبير اوى
الكبير اوى

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوى أحداث درامية مثيرة بسبب محاولات الكبير مساعدة نفادى بأية طريقة للزواج من أمينة خليل ومنها افتعال معارك وهمية يكون هو البطل فيها ليثير إعجابها وسط استغراب مربوحة من هذه المحاولات المستمرة.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 5 

وجذبت أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5 أنظار ملايين المشاهدين، فى ظل محاولات نفادى للفوز بقلب أمينة خليل، وذهاب أمينة الى المقهى مع الكبير أوى لتفاجأ بمرض سالم ومحاولة طلب طبيب ليأتى الدكتور ربيع ويقول إنه محتاج نقل “كلى” لتستغرب أمينة “إزاى عرف إنه مريض كلى بالكشف على يده فقط”.

وتم المناداة بالبحث عن شخص للتبرع بـ"كلى" سليمة للمريض، ليأتى نفادى ويقول أنا لها.. ويطلب نفادى التبرع بكليته السليمة.. لكن أمينة قالت إنها شاهدت لصوص الأعضاء واتهمت الدكتور ربيع بأنه منتحل صفة طبيب وطلبت الكارنيه وقالت: “حرامية أعضاء” وطلبت الشرطة مما أثار استغراب نفادى الذي رأي أنها تتعاطف مع الجميع ما عدا هو.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 5 ضياع الريشة

 أمينة خليل تتهم ربيع بسرقة الأعضاء وضياع الريشة الخضراء 

ولم تنجح خطة نفادى فى لفت انتباه أمينة بأنه قوى، وقالت لمربوحة إنها سعيدة في أنها انقذت الشرير من نفادى المتوحش وسط استغراب مربوحة، موضحه لمربوحة أن العالم الروحانى هو من يعلمها التسامح واليوجا مع ريشة خضراء دايما معها لأنها آخر ريشة من طاووس سيناء لتحقيق التوازن النفسى.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 5 ضياع الريشة

وفشلت محاولات جذب انتباه أمينة للزواح من نفادى، لكن أمينة بدأت في الصراخ بسبب ضياع السلسلة الخاصة بها وكذلك الريشة الخضراء وسط شك مربوحة بسرقة الكبير أوى لها وأن نفادى هو الوحيد الذى يستطيع إعادة الريشة.

 مواعيد عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 5

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مسلسل "الكبير أوي 8" الحلقة 5|خطة درامية لمساعدة "نفادي" على الفوز بقلب أمينة خليل

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5.. نفادي يتحول للمحقق كولومبو

مسلسل احمد مكي الحلقة 5 امينة خليل 

ويبث مسلسل “الكبير أوى 8” وقت تناول الإفطار يوميًا فى تمام الساعة 6،5 مساء على قناة أون وأون دراما ومنصة “واتش ات”.

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