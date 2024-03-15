الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5.. هل يقع خالد النبوي فى غرام حلا شيحة؟

النبوي وحلا شيحة
النبوي وحلا شيحة فى إمبراطورية ميم

كثير من التطورات شهدتها الحلقة الخامسة من أحداث مسلسل إمبراطوية ميم بطولة النجم خالد النبوي، الذي ينافس به ضمن سباق دراما رمضان 2024، ويعرض حصريا على مجموعة قنوات dmc ومنصة WATCH IT الرقمية.

مسلسلات رمضان 2024

 تفاصيل الحلقة 5 من مسلسل إمبراطورية ميم

وتوالت الأحداث خلال الحلقة 5 لـ مسلسل إمبراطورية ميم، إذ قامت حلا شيحة، بمقابلة مختار أبو المجد - خالد النبوي، للبحث عن حل بخصوص عرض  إحدى شركات المقاولات الكبرى، لشراء منزل كلا منهم بالمعادي، مقابل مبلغ مادي كبير تخطى الـ 65 مليون جنيها.

ومن ثم تحدث الثنائي خالد النبوي، وحلا شيحة حول تفاصيل أسرة كلا منهم، وتبادل الثنائي نظرات الإعجاب ليتساءل المشاهدين هل يقع مختار أبو المجد في غرام حلا شيحة خلال الحلقات الأحداث المقبلة؟.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي يوميًا على منصة واتش آت الرقمية فى تمام الساعة 06:05 مساءً.

كما تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، للنجم خالد النبوي، يوميًا فى تمام الساعة 10:45 مساء على قناة dmc.

بينما تعرض الحلقة على قناة dmc دراما فى تمام الساعة 06:05 مساءً، وتعاد مرتين الساعة 12:00 ظهرًا، والثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية بطولة النجم خالد النبوي، والعمل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك خلال الأحداث مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، الموسيقى التصويرية للموسيقار الكبير خالد حماد، ومن إنتاج شركة "أروما ستوديوز" لمالكها المنتج تامر مرتضى، ومن إخراج محمد سلامة.

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