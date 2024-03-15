مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 5

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5 بطولة خالد النبوي مساء اليوم الجمعة على قناة dmc بالتزامن مع عرضها على منصة WATCH IT الرقمية.



موعد عرض مسلسل خالد النبوي الحلقة 5

ويأتى موعد عرض الحلقة 5 من أحداث مسليل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي فى الأوقات التالية..

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل إمبراطوية ميم على قناة dmc الفضائية فى تمام الساعة 10:45 مساءً، ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

بينما تعرض حلقات مسلسل إمبراطوية ميم بطولة النجم خالد النبوي، على قناة dmc دراما، يوميا فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على أن يتم إعادة الحلقة مرتين؛ المرة الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

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ويتميز مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي بالحبكة الدرامية القوية للأحداث وتقديم مفاجآت للجمهور بكل حلقة في تجدد مستمر، داخل عائلة مختار أبو المجد - خالد النبوي، إذ ينتظر متابعي المسلسل ما يفعله أبناء مختار أبو المجد السنة، بعد معرفتهم أن هناك شركة تمويل عقارى كبرى عارضه على والدهم مبلغ مالى كبير يصل لـ 65 مليون جنيه، مقابل بيع منزلهم فى المعادي، وهو غير موافق، ومن المتوقع أن يدخل مع ابناؤه فى صراعات لهذا الأمر ويتصدر الموقف مروان النجل الأكبر الملقب بالبرنس، والذي يجسده الفنان الشاب نور النبوي، الذي يفوضه أشقائه للتحدث نيابة عنهم فى كافة مطالبهم، ما يرفضه والدهم بشده ومن ثم يتم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة مبسطة للجمهور.

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وتعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، يوميا على شبكة قنوات دي إم سي، حصريا بالتزامن مع عرض الحلقات على منصة واتش ات الاصلية.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، فى إطار إجتماعي تشويقي، ويضم 30 حلقة، وهو مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس.

ابطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية بطولة النجم خالد النبوي، ويشاركه مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، والعمل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، الموسيقى التصويرية للموسيقار الكبير خالد حماد، ومن إنتاج شركة "أروما ستوديوز" لمالكها المنتج تامر مرتضى، ومن إخراج محمد سلامة.