مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5.. ميرنا جميل تنقذ أمير كرارة وابنته

انطلق مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 منذ قليل عبر قناة on، وشهدت تطور كبير في أحداثه المليئة بالساسبنس والغموض، ويخوض بطولته النجم أمير كرارة ونخبة من الفنانين، بقيادة المخرج أحمد جلال.

تفاصيل الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي

وشهدت الحلقة مواقف جدعنة من “صباح حلويات” ميرنا جميل، التي ساعدت “ياسين” أمير كرارة، حيث أحضرت له شريحة اتصالات حتى يستطيع التواصل مع عائلته، خاصة وانه هارب من الشرطة ولا يستطيع استخدام بطاقته الشخصية، وظهرت “صباح” وهي تنظر لـ “ياسين” نظرات إعجاب أثناء اعطاءها له شريحةا لاتصالات.

وحرص “ياسين” أمير كرارة، على توجيه الشكر لـ “صباح” ودخل غرفته، ليتفاجأ بتعب ابنته الشديد، وسرعان ما أخذها واستغاث بـ “صباح” نظرًا لانها بنت منقطة وتعلم أماكن المستشفيات جيدًا، وعند وصولهما المستشفى، طلبت ادارة المستشفى بطاقة شخصية، وسرعان ما اعطتها لهم “صباح” وعند سؤالها بصلة القرابة أخبرتهم بانها والدتها حتى يسرعون في اسعافها.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

وتضم قائمة أبطال مسلسل بيت الرفاعي نخبة من الفنانين بجانب النجم امير كرارة ومنهم أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6

يعرض مسلسل بيت الرفاعي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، ويذاع يوميا على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

قصة مسلسل بيت الرفاعي عن الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهم منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطارد بسببها بسبب اتهامه لمقتل والده.

