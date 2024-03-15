مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل محارب

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل محارب صراعات جديدة متشابكة الأطراف بين كل من حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصري.

محارب 2024

لتواجه الفنان حسن الرداد "عزيز محارب" حروب معقدة أولها توعد الفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" له بعد التعدي عليه بالضرب في المستشفى قبل هروبه بعد ابتزازه واستفزازه للتنازل عن قضية قتل والدته.

لتتوالي الضغوط على محارب بتوجيه الفنان ماجد المصري "العزازي" بحرب إلكترونية لعكس الرأي العام ضده بسرقه ملايين الاموال قبل هروبه وتغيير حقيقة قتل والده محارب بأنها هي من ألقت بنفسها امام سياره ابن العزازي

لتصل الصراعات إلى اشقاءه وشجارهم بعد علمهم أن محارب رفض 10 ملايين جنيها من اجل التنازل عن قضية قتل والدته لصالح ابن العزازي لتبرئته.

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موعد وقنوات عرض مسلسل محارب الحلقة 5

ليعرض مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة الخامسة في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعاده في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.



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تفاصيل احداث مسلسل محارب الحلقة 4

ليستمر الصراع بين الفنان حسن الرداد "عزيز محارب" والفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" ولتزداد الصراعات خاصة بعد تعدي محارب عليه بالضرب.

ليهدد الفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" الفنان حسن الرداد "عزيز محارب" بتلفيق له تهمة حادث سير لاصطدام احد الاشخاص، والثانية ابتزاز بقضية سداد كمبيالات مالية لسيارته الاجرة، هذا اضافة الى تهديدات بالطرد من منزلهم بعد شراءه وتعرض اخواته للضرب والتعدي.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.



أبطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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