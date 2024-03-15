مسلسل محارب الحلقة 5.. خناقة بين أشقاء حسن الرداد والسبب 10 ملايين

تطورت أحداث المسلسل الدرامي محارب في الحلقة 5، بعد هروب الفنان حسن الرداد "عزيز محارب" وتصاعد الأحداث بينه وبين الجيوشي والعزازي، لتتوالى المشكلات عليه بشجار أشقاء.

جاء شجار أشقاء محارب بعد علم الفنان محمود عمرو ياسين بأن الفنان حسن الرداد طلب 10 ملايين جنيه من أجل التنازل عن قضية قتل والدته لصالح ابن العزازي.

ليسلط الفنان ماجد المصري "العزازي" سلطته ونفوذه ضد الفنان حسن الرداد في الحلقة الخامسة من مسلسل محارب من أجل الضغط عليه بالتنازل وبراءة نجله من التهمة المنسوبة له بقتل والدته.

ليدبر المصري فضيحة لعزيز محارب على مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه الرأي العام ضده، في مقابل محو كل ما هو مصور لإدانة ابن العزازي وإثبات جريمة قتل والده محارب.

جاء تصرف المصري بعد معرفته هروب الفنان حسن الرداد "عزيز محارب" من المشفى بعد تعديه على الفنان أحمد زاهر "حسام الجيوشي" والطاقم الطبي.

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موعد وقنوات عرض مسلسل محارب الحلقة 5

ليعرض مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة الخامسة في تمام الساعة التاسعة مساء والإعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.



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تفاصيل أحداث مسلسل محارب الحلقة 4

يستمر الصراع بين الفنان حسن الرداد "عزيز محارب" والفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" ولتزداد الصراعات خاصة بعد تعدي محارب عليه بالضرب

ليهدد الفنان أحمد زاهر "حسام الجيوشي" الفنان حسن الرداد "عزيز محارب" بتلفيق له تهمة حادث سير لاصطدام أحد الأشخاص، والثانية ابتزاز بقضية سداد كمبيالات مالية لسيارته الأجرة، هذا إضافة إلى تهديدات بالطرد من منزلهم بعد شراءه وتعرض أخوته للضرب والتعدي.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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