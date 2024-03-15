الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 5| ماذا بعد هروب حسن الرداد؟

مسلسل محارب
مسلسل محارب

مسلسل محارب الحلقة 5.. تبدأ أحداث الحلقة بهروب حسن الرداد "عزيز محارب" من داخل المسشفى بعد التعدي على الفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" والطاقم الطبي.


مسلسلات رمضان 2024

 موعد وقنوات عرض مسلسل محارب الحلقة 5

يعرض مسلسل محارب الحلقة 5، في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعاده في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it


مسلسلات رمضان 2024

 أحداث مسلسل “محارب” الحلقة 4

يستمر الصراع بين الفنان حسن الرداد "عزيز محارب" والفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" ولتزداد الصراعات خاصة بعد تعدي محارب عليه بالضرب

ويهدد "حسام الجيوشي" "عزيز محارب" بتلفيق مجموعة قضايا له، بينها حادث سير ، وقضية كمبيالات، إضافة الى طرده هو وإخوته من منزله.


قصة مسلسل محارب

يصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.


أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود


يشارك في العمل الدرامي عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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