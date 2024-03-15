مسلسلات رمضان 2024.. ملخص الحلقة 5 مسلسل مسار إجباري لأحمد داش وعصام عمر

يواصل محبي الدراما المصرية وأحد داش البحث عن ملخص الخلقة الخامسة من مسلسل “مسار إجباري” الذي عرض قبل قليل، ضمن سلسلة مسلسلات دراما رمضان.

مسلسلات رمضان 2024

وزاد البحث عن أبرز أحداث وتفاصيل مسلسل مسار إجباري الخلقة الخامسة.

وتورط أحمد داش وعصام عمر خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل مسار إجباري، فى جريمة قتل.

ملخص الحلقة 5 من مسلسل أحمد داش وعصام عمر

وقال عصام عمر، "علي": “كنت هبات معاه في المستشفى بس بيني وبين نفسي قلت أبوك ميستهلش وكنت شايف منظر أمي لما عرفت أنه كان متجوز عليها من 20 سنة، وكنت غبي لو مبيتش مكنش ده كله حصل”، ويرد عليه أحمد داش "حسين": “قدر ربنا يا علي محدش يقدر يمنع الموت وعمرنا ما كنا هنتخيل أن ده يحصل”.

وخلال الحلقة الخامسة من مسلسل مسار إجباري، حل على اللغز قائلا: “احنا تعاملنا مع الموضوع بسهولة من الأول، من ساعة أبوك ما حكى على صفوت مصباح كنا لازم نعرف كل حاجة عنه، وكل اللى جى وحش، واحنا اتعاملنا بغباء”.

ملخص الحلقة الخامسة من مسار إجباري

ورد عليه حسين قائلا: العمل؟، ويجاوبه علي: “أنت تبعد عن كل اللى بيحصل وخايف عليك”، ويرد داش عليه: "خاف على نفسك أنا تربية البرنس، ومش هخاف طول ما أخويا علي في ضهري".

واتفق الشقيقان خلال الحلقة الخامسة من مسار إجباري علي البحث عن الدليل معا.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة

يُعرض مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي cbc في الساعة 6:05 مساء ويُعاد الساعة 9 صباحًا.

كما يعرض مسلسل مسار إجباري على قناة أون ON في الساعة 10:30 مساء ويُعاد الساعة 6:45 مساء.

وسيعرض أيضًا مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء

قصة مسلسل مسار إجباري

وتدور قصة مسلسل "مسار إجباري" حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفا سرًا خطيرًا وهو أنهما أخان، ويكره كل منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم يقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

ويُجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

من المتوقع أن يكتشف الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش "علي" و"حسين" داخل المسلسل أنهما شقيقان.