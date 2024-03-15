الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مسار إجبارى.. «على» يفسّر لماذا أعطى القانون المصرى الزوج قتل الزوجة الزانية ولم يعطه للأب أو الأخ؟

عصام عمر في مشهد
عصام عمر في مشهد من مسلسل مسار إجباري

نشر الفنان عصام عمر بطل مسلسل مسار إجباري فيديو له من مشاهده في المسلسل والتي يظهر فيه بشخصية محام وهو يطرح على عدد من الشباب سؤالًا ليفسّر المقصود بواحد من البنود التي يشتمل عليها القانون المصري وربما يتساءل عنها الكثيرون.

أحداث مسلسل مسار إجبارى 

إذ سأل على الشباب: "ليه القانون المصري إدى العذر للزوج في حالة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا.. وماداش العذر ده للأب ولا للأخ ولا للابن؟!".

ليشرح بعد ذلك تفسير هذا الأمر، موضحًا أن ذلك لأن القانون المصري قد أعطى للمرأة حق الزواج دون علم الأب والأخ، وبالتالي قد يكون الشخص الغريب عنها هو زوجها، بينما لا يمكن أن تجمع المرأة أكثر من زوجين في نفس الوقت، لذا أعطى القانون عذرًا للزوج إذا قتل زوجته في حال وجدها في وضع مخل مع شخص غريب".

txt

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مسار إجبارى لأحمد داش الحلقة 5

أبطال مسلسل مسار إجبارى

ومسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

txt

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري

قصة مسلسل مسار إجبارى

 وتدور قصة مسلسل مسار إجباري حول الشابين "علي" و"حسين" اللذين يكتشفان سرًا خطيرًا وهو أنهما أخوان، ويكره كل منهما اكتشاف ذلك الأمر، وخلال المسلسل يقع العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري"، ويجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين داخل مسلسل مسار إجباري ويفصح لهما قبل وفاته عن العديد من الأسرار.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل مسار إجبارى

مسلسل مسار إجبارى بطولة أحمد داش وعصام عمر على قناة CBC فى السادسة و5 دقائق مساء، وعلى قناة الحياة 11:15 مساء، وعلى قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل.

مسلسل مسار اجباري مسار اجباري موعد عرض مسار إجباري موعد عرض مسلسل مسار إجباري موعد اعادة مسلسل مسار إجباري قصة مسلسل مسار اجباري أبطال مسلسل مسار إجباري موعد عرض مسلسل احمد داش مسلسل احمد داش أحمد داش قنوات عرض مسار إجباري قنوات عرض مسلسل مسار إجباري موعد مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة من مسار إجباري مسار إجباري الحلقة الاولي مسار إجباري الحلقة 5 الحلقة 5 من مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة من مسلسل مسار إجباري مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مسار إجبارى لأحمد داش الحلقة 5

مسلسل مسار إجباري الحلقة الرابعة..تعرف على مواعيد وقنوات الإعادة

مواعيد إعادة "المعلم" و"مسار إجبارى" على قناة الحياة

الأكثر قراءة

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

"فتاة الخليفة" تُهشم جسدها هربًا من الاغتصاب على يد خطيبها

"محضر شرطة" ينهى حياة محام على يد بلطجى بالدقهلية

نجوى فؤاد على فراش المرض: ضيعنا عمرنا ببلاش.. ومشتغلتش من قبل كورونا

على جمعة عن ارتداء الفتيات "المايوه": البوركينى أحسن من البكينى

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

"طحين المساعدات غُمس بالدم".. الاحتلال يواصل استهداف اللاجئين الجوعى بدوار الكويت بغزة