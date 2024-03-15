مسلسل مسار إجبارى.. «على» يفسّر لماذا أعطى القانون المصرى الزوج قتل الزوجة الزانية ولم يعطه للأب أو الأخ؟

نشر الفنان عصام عمر بطل مسلسل مسار إجباري فيديو له من مشاهده في المسلسل والتي يظهر فيه بشخصية محام وهو يطرح على عدد من الشباب سؤالًا ليفسّر المقصود بواحد من البنود التي يشتمل عليها القانون المصري وربما يتساءل عنها الكثيرون.

أحداث مسلسل مسار إجبارى

إذ سأل على الشباب: "ليه القانون المصري إدى العذر للزوج في حالة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا.. وماداش العذر ده للأب ولا للأخ ولا للابن؟!".

ليشرح بعد ذلك تفسير هذا الأمر، موضحًا أن ذلك لأن القانون المصري قد أعطى للمرأة حق الزواج دون علم الأب والأخ، وبالتالي قد يكون الشخص الغريب عنها هو زوجها، بينما لا يمكن أن تجمع المرأة أكثر من زوجين في نفس الوقت، لذا أعطى القانون عذرًا للزوج إذا قتل زوجته في حال وجدها في وضع مخل مع شخص غريب".

أبطال مسلسل مسار إجبارى

ومسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل مسار إجبارى

وتدور قصة مسلسل مسار إجباري حول الشابين "علي" و"حسين" اللذين يكتشفان سرًا خطيرًا وهو أنهما أخوان، ويكره كل منهما اكتشاف ذلك الأمر، وخلال المسلسل يقع العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري"، ويجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين داخل مسلسل مسار إجباري ويفصح لهما قبل وفاته عن العديد من الأسرار.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل مسار إجبارى

مسلسل مسار إجبارى بطولة أحمد داش وعصام عمر على قناة CBC فى السادسة و5 دقائق مساء، وعلى قناة الحياة 11:15 مساء، وعلى قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل.