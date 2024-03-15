الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش الحلقة 5

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

يعد مسلسل "مسار إجباري" لـ"أحمد داش"، و"عصام عمر"، من المسلسلات التي لاقت ردود فعل واسعة في مصر وعدد من الدول العربية، ويتصدر السؤال عن مواعيد عرضه والمنصات الناقلة له، محركات البحث.

موعد عرض مسلسل أحمد داش و عصام عمر الحلقة 5

 ومسلسل مسار إجباري يعرض على قناة السي بي سي في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق  كما يعرض على قناة أون ON في الساعة 10:30 مساء، كذلك تعرض حلقات مسلسل فراولة مسار إجباري أيضًا على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة الرابعة..تعرف على مواعيد وقنوات الإعادة

تفاصيل أحداث عرض مسلسل مسار اجباري الحلقة 4

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري، أحداث كثيرة، وأخبر الأخوين غير الشقيقين حسين «أحمد داش» وعلي «عصام عمر»، بالشك الذي يساروهما في وفاة والدهم بالمستشفى بعد أن تماثل للشفاء، لذا توجه حسين إلى المستشفى للاطلاع تفاصيل الوفاة، وأنها حدثت بشكل طبيعي، فتأكد من التقرير الطبي والتحقق من كاميرات المراقبة، فيكتشف أن والده مات مقتولًا وبفعل فاعل.

كما شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش، اتحاد إحسان «صابرين» وعنيات «بسمة» زوجتا عمر البرنس للحفاظ على أبنائهما بعد وفاة الأب، حيث تروي كل منهما للأخرى ما حدث لابنها، لتحدث المفاجأة من هول الصدمة.

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مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري

و يسير على في اتجاه للبحث أي تفاصيل في قضية الدكتور صفوت مصباح والمحكوم عليه بالإعدام، ويحاول الحصول على أي تفاصيل في قضية مقتل الطالبة المتهم فيها الدكتور صفوت، من صديقتها حبيبة لكنها ترفض إعطاؤه أي تفاصيل.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل مسار اجباري الحلقة الخامسة

يُعرض مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي cbc في الساعة 6:05 مساء ويُعاد الساعة 9 صباحًا.

كما يعرض مسلسل مسار إجباري على قناة أون ON في الساعة 10:30 مساء ويُعاد الساعة 6:45 مساء.

وسيعرض أيضًا مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء.

قصة مسلسل مسار إجباري

وتدور قصة مسلسل "مسار إجباري" حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفا سرًا خطيرًا وهو أنهما أخوة، ويكره كلًا منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم تقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

ويُجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

من المتوقع أن يكتشف الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش "علي" و"حسين" داخل المسلسل اكتشافهما أنهما أشقاء.

أبطال مسلسل مسار إجباري

يضم مسلسل "مسار إجباري" عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

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