مسلسل مسار إجباري الحلقة الرابعة..تعرف على مواعيد وقنوات الإعادة

تضمنت الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري بطولة الفنانين الشابين أحمد داش وعصام عمر والتي عرضت اليوم العديد من الأحداث.

ومسلسل مسار إجباري يعرض على قناة السي بي سي في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق كما يعرض على قناة أون ON في الساعة 10:30 مساء، كذلك تعرض حلقات مسلسل فراولة مسار إجباري أيضًا على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء.

ويتساءل عدد من المتابعين عن موعد إعادة الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري

مواعيد إعادة مسلسل مسار إجباري

تعاد الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري في الساعة 9 صباحًا على قناة سي بي سي cbc، كذلك تعاد في الساعة 6:45 مساء على قناة أون ON.

وكان قد شهد ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري، العديد من الأحداث بينهما مساورة الشك في نفس الشقيقين حول وفاة والدهما ليكتشفا أنه قد توفي مقتولًا ولم تكن وفاته وفاة طبيعية، وذلك بعد أن استطاعوا التحقق من كاميرات المراقبة داخل المستشفى التي مات فيها والدهما.

كما شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش، تعاون كلا من إحسان «صابرين» وعنيات «بسمة» وهما زوجتا عمر البرنس بهدف الحفاظ على أبنائهما بعد وفاة الأب، إذ تروي كل منهما للأخرى ما حدث لابنها، لتحدث المفاجأة من هول الصدمة.

قصة مسلسل مسار إجباري

أما عن قصة مسلسل مسار إجباري فهي تدور حول شابين وهما حسين وعلي الذين يجسد دورهما كلا من الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر.

يكتشفا الفنانين خلال المسلسل بالصدفة أنهما أخوين، وذلك عن طريق والدهما الذي بجسده الفنان محمود البزاوي إذ يخبرهما وهو على سرير المرض قبل وفاته بلحظات، مخبرًا أياهم أنهم ملا منهم أخوة ولكن من أم مختلفة.

خلال الأحداث نرى كيف ستضطر الظروف الأخوين غير الأشقاء إلى أن يسلكا مسارًا واحدًا إجباريًا وهو ما يقربهما من بعضهما البعض، في الوقت نفسه تشتمل الأحداث على جريمة قتل يتم التحقيق فيها للوصول إلى القاتل الحقيقي.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري من بطولة عدد من النجوم على رأسهم النجوم الشباب أحمد داش، وعصام عمر، وكذلك عدد من أبرز النجوم من بينهم صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.