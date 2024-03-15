الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مسار إجباري الحلقة الرابعة..تعرف على مواعيد وقنوات الإعادة

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

تضمنت الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري بطولة الفنانين الشابين أحمد داش وعصام عمر والتي عرضت اليوم العديد من الأحداث.

 ومسلسل مسار إجباري يعرض على قناة السي بي سي في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق  كما يعرض على قناة أون ON في الساعة 10:30 مساء، كذلك تعرض حلقات مسلسل فراولة مسار إجباري أيضًا على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء.

txt

مواعيد إعادة "المعلم" و"مسار إجبارى" على قناة الحياة

ويتساءل عدد من المتابعين عن موعد إعادة الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري 

 

 مواعيد إعادة مسلسل مسار إجباري 

تعاد الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري في الساعة 9 صباحًا على قناة سي بي سي cbc، كذلك تعاد في الساعة 6:45 مساء على قناة أون ON.

txt

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري

وكان قد شهد ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري، العديد من الأحداث بينهما مساورة الشك في نفس الشقيقين حول وفاة والدهما ليكتشفا أنه قد توفي مقتولًا ولم تكن وفاته وفاة طبيعية، وذلك بعد أن استطاعوا التحقق من كاميرات المراقبة داخل المستشفى التي مات فيها والدهما.

كما شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش، تعاون كلا من إحسان «صابرين» وعنيات «بسمة» وهما زوجتا عمر البرنس بهدف الحفاظ على أبنائهما بعد وفاة الأب، إذ تروي كل منهما للأخرى ما حدث لابنها، لتحدث المفاجأة من هول الصدمة.

قصة مسلسل مسار إجباري 

أما عن قصة مسلسل مسار إجباري فهي تدور  حول شابين وهما حسين وعلي الذين يجسد دورهما كلا من الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر.

 يكتشفا الفنانين خلال المسلسل بالصدفة أنهما أخوين، وذلك عن طريق والدهما الذي بجسده الفنان محمود البزاوي إذ يخبرهما وهو على سرير المرض قبل وفاته بلحظات، مخبرًا أياهم أنهم ملا منهم أخوة ولكن من أم مختلفة. 

 خلال الأحداث نرى كيف ستضطر الظروف الأخوين غير الأشقاء إلى أن يسلكا مسارًا واحدًا إجباريًا وهو ما يقربهما من بعضهما البعض، في الوقت نفسه تشتمل الأحداث على جريمة قتل يتم التحقيق فيها للوصول إلى القاتل الحقيقي.

أبطال مسلسل مسار إجباري 

ومسلسل مسار إجباري من بطولة عدد من النجوم على رأسهم النجوم الشباب أحمد داش،  وعصام عمر، وكذلك عدد من أبرز النجوم من بينهم صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

مسار إجباري مسلسل مسار إجباري مسار اجباري موعد عرض مسار إجباري موعد عرض مسلسل مسار إجباري موعد اعادة مسلسل مسار إجباري قصة مسلسل مسار اجباري أبطال مسلسل مسار إجباري موعد عرض مسلسل احمد داش مسلسل احمد داش أحمد داش قنوات عرض مسار إجباري قنوات عرض مسلسل مسار إجباري موعد مسلسل مسار إجباري الحلقة الرابعة من مسار إجباري مسار إجباري الحلقة الرابعة مسار إجباري الحلقة ٤ الحلقة ٤ من مسلسل مسار إجباري الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

الموت يُغيب حبيبة الشماع.. قصة ربع ساعة غيرت مسار حياة “فتاة الشروق”

عاجل.. حماس: قدمنا للوسطاء تصورًا شاملًا لاتفاق التهدئة فى غزة

تدفقات العملة الأجنبية: زيادة تحويلات المصريين 10 أضعاف.. والتنازل عن الدولار يزيد 20 مرة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية