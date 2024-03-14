مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري

بحث محبي الدراما المصرية ومتابعي مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش وعصام عمر، عن ملخص الحلقة الرابعة من المسلسل.

ملخص الحلقة الرابعة مسار إجباري لـ أحمد داش

وشهد ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري، أحداث كثيرة، وأخبر الأخوين غير الشقيقين حسين «أحمد داش» وعلي «عصام عمر»، بالشك الذي يساروهما في وفاة والدهم بالمستشفى بعد أن تماثل للشفاء، لذا توجه حسين إلى المستشفى للاطلاع تفاصيل الوفاة، وأنها حدثت بشكل طبيعي، فتأكد من التقرير الطبي والتحقق من كاميرات المراقبة، فيكتشف أن والده مات مقتولًا وبفعل فاعل.

كما شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش، اتحاد إحسان «صابرين» وعنيات «بسمة» زوجتا عمر البرنس للحفاظ على أبنائهما بعد وفاة الأب، حيث تروي كل منهما للأخرى ما حدث لابنها، لتحدث المفاجأة من هول الصدمة.

ملخص الحلقة الرابعة مسلسل مسار إجباري

و يسير على في اتجاه للبحث أي تفاصيل في قضية الدكتور صفوت مصباح والمحكوم عليه بالإعدام، ويحاول الحصول على أي تفاصيل في قضية مقتل الطالبة المتهم فيها الدكتور صفوت، من صديقتها حبية لكنها ترفض إعطاؤه أي تفاصيل.

قصة مسلسل مسار إجباري

وتدور قصة مسلسل "مسار إجباري" حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفا سرًا خطيرًا وهو أنهما أخوة، ويكره كلًا منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم تقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

ويُجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل "مسار إجباري" عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

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