الفصائل الفلسطينية: لا اتفاق أو صفقات تبادل إلا بوقف شامل للعدوان الإسرائيلى

أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، موقفها الوطني الموحد بأنه لا اتفاق ولا صفقات تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على الشعب الفلسطيني.

وأضافت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها اليوم، أن إدارة الشأن الفلسطيني بما فيه قطاع غزة هى شأن وطني فلسطيني داخلي، متابعة: "ولن نسمح للاحتلال وداعميه بالتدخل أو فرض الوصاية على شعبنا بأي شكل من الأشكال".

ودعت الفصائل الفلسطينية أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل ومخيمات اللجوء والشتات، وأبناء الأمة وأحرار العالم للمقاومة والانتفاض والنفير في وجه الاحتلال وشريكته الإدارة الأمريكية وداعميهما وتعطيل مصالحهما وقطع العلاقات معهما وطرد سفرائهما، وإنهاء مشاريع التطبيع ومحاولات دمج الاحتلال في المنطقة.

خلال 24 ساعة.. الاحتلال الإسرائيلى يرتكب 10 مجازر فى قطاع غزة

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 88 شهيدًا و135 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة في غزة: ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأشارت الصحة في غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31272 شهيدًا و73024 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدة أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 159 على التوالي حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث شنَّ عشرات الغارات العشوائية على أهل القطاع، الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، بسبب حرمانهم من إدخال المساعدات بشكل كاف، وقتل واستهداف كل من توجه للحصول عليها، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.