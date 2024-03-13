الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

خلال 24 ساعة.. الاحتلال الإسرائيلى يرتكب 10 مجازر فى قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 88 شهيدا و135 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة في غزة: ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 31272 شهيدًا 

وأشارت الصحة في غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31272 شهيدا و73024 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدة أن 72 % من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 159 على التوالي حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث شنَّ عشرات الغارات العشوائية على أهل القطاع، الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، بسبب حرمانهم من إدخال المساعدات بشكل كاف، وقتل واستهداف كل من توجه للحصول عليها، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن أهالي غزة استقبلوا أول أيام شهر رمضان تحت القصف والتجويع، فيما أوقعت الغارات عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء، وسُجلت وفيات جديدة بسبب حملة التجويع الإسرائيلية، مبينة أن طائرات الاحتلال ومدفعيته استهدفت منازل الأهالي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة وخان يونس ورفح جنوبي القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة 8 مجازر راح ضحيتها 72 شهيدًا و129 إصابة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني إلى 31 ألفًا و184 شهيدًا و72 ألفًا و889 مصابًا، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض منذ بدء العدوان على القطاع في السابع أكتوبر الماضي. فيما ارتفعت حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 27 شهيدًا.

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