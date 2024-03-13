الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات جوية على شمال شرق خان يونس

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بأن طيران الاحتلال المروحي شن غارات جوية على المناطق الشمالية الشرقية من خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى ارتقاء 67 شهيدا سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق قطاع غزة كافة خلال الساعات الماضية.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 159 يومًا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 31112 مواطنًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 72760 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

خان يونس إعلام فلسطيني الإحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

وزير خارجية الأردن يدعو لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

طيران الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على بلدتى علما الشعب والناقورة جنوبى لبنان

67 شهيدًا جراء قصف الاحتلال على مناطق فى غزة خلال الساعات الماضية

"البرج الأيقونى" أبرزها.. إنجازات الدولة المصرية تزين الأعمال الدرامية فى رمضان 2024

تفاصيل مشروع تطوير خدمات الغسيل الكلوى لـ59 ألف حالة

دبلوماسى سابق: ما يحدث فى قطاع غزة يمكن تشبيهه بالحرب العالمية الثانية

بداية من الغد.. متحدث التموين يكشف مفاجأة بشأن أسعار اللحوم والدواجن

زاهي حواس: الانتهاء من مطار سانت كاترين فى 30 يونيو المقبل

الأكثر قراءة

عاجل| الأرصاد تكشف سبب التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد

قرارات أمريكية جديدة ضد إسرائيل.. رسالة سرية تُحذّر بايدن من "كارثة"

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

"الخارجية": نتابع حادث مقتل 3 رهبان مصريين داخل دير للكنيسة القبطية بجنوب إفريقيا

7.4 مليار يورو.. حزمة مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبى فى الطريق إلى مصر

سقوط الأهلى والزمالك يشعل القمة والقاع.. أبرز ظواهر الجولة الـ15 بدورى نايل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلي.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من جنين وتقتحم نابلس ومخيم بلاطة

ارتقاء شاب برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بين بيت لحم والقدس