الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات جوية على شمال شرق خان يونس

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بأن طيران الاحتلال المروحي شن غارات جوية على المناطق الشمالية الشرقية من خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى ارتقاء 67 شهيدا سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق قطاع غزة كافة خلال الساعات الماضية.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 159 يومًا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 31112 مواطنًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 72760 آخرين، في حصيلة غير نهائية.