زاهي حواس: الانتهاء من مطار سانت كاترين فى 30 يونيو المقبل

قال الدكتور العالم الأزهري، زاهي حواس، إن اهتمام مصر بسانت كاترين يعود إلى العصور القديمة، حيث اهتم الفراعنة القدماء بسيناء بما تحتويه من رواسب النحاس والفيروز والمواقع الأثرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع على قناة "صدى البلد": "كل الإنشاءات بسانت كاترين منفذة بطريقة على مستوى عالي، ولا يوجد بها تلوث نظري، علاوة على أن الفنادق نفذت بمستوى عالي، ذلك ما يجذب السائح ليقيم أياما كثيرة في سانت كاترين".

وتابع: "اهتمام الحكومة بتنمية سيناء له أهمية قصوى، مع جهود الدولة في إقامة فنادق تتناسب مع البيئة، وإنهاء العشوائيات ما يؤكد أن ما يحدث هناك تنمية حقيقية".

وواصل: "تنفيذ مطار دولي خاص بـ سانت كاترين، سينتهي في 30 يونيو، وسيكون له أثر كبير في تشجيع السياحة الدينية، في جبل موسى وسانت كاترين والمناطق الأخرى".

