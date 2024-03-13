الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"البرج الأيقونى" أبرزها.. إنجازات الدولة المصرية تزين الأعمال الدرامية فى رمضان 2024

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

اهتمت الدولة المصرية على مدار 10 سنوات، بالتنمية وبأولوية خاصة كان الاهتمام بالبشر والحجر، على حد سواء، وتجلى ذلك الاهتمام من خلال عدة مشروعات قومية، أهمها "حياة كريمة"، علاوة على المبادرات الصحية العديدة أبرزها "100 مليون صحة"، إضافة إلى المشروع الأكثر تميزا، وهو تشييد "العاصمة الإدارية الجديدة".

وإيمانا بصناع الدراما المصرية، في الموسم الرمضاني 2024، بأهمية تلك المشروعات والمبادرات، سلطت مسلسلات رمضان 2024، الضوء عليها، من خلال مسلسلي "المعلم"، و"إمبراطورية ميم" وذلك على النحو التالي:

مبادرة 100 مليون صحة فى مسلسل "المعلم"

تصدر مشهد الفنانة سهر الصايغ التي تجسد دور “زمزم” زوجة النجم مصطفى شعبان في مسلسل المعلم مواقع السوشيال ميديا، بعدما تحدثت عن مشروع 100 مليون صحة الذي يستهدف الكشف عن الأمراض غير السارية.

وظهرت الصايغ التي تعمل في صيدلية بمسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، وهي تنصح سيدة فقيرة بضرورة الكشف المجاني في مشروع 100 مليون صحة بسبب إصابتها بالسكر.

وقالت لها يجب الذهاب إلى مشروع 100 مليون صحة وإجراء الكشف الطبي لفحصها هناك، وستحصل على الرعاية الصحية الكاملة بدون مصاريف مجانًا، في تلميح للمشروع الرئاسي.

مسلسل “المعلم”

ينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة إذ مقرر عرضه طوال شهر رمضان المبارك، ويجسد مصطفى شعبان دور البطولة ولكن يشاركه عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

 

ظهور مميز للبرج الأيقونى فى مسلسل "إمبراطورية ميم"

سلط مسلسل "إمبراطورية ميم"، الضوء على البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال ظهور مميز له، والذي أصبح مثالا رائعا على العمارة ذات المستوى العالمي، ويعد أعلى برج في إفريقيا ويصل ارتفاعه إلى 400 متر.

ويتكون البرج الأيقوني من 78 طابقًا تم التخطيط له ليكون على شكل مسلة فرعونية والشكل الخارجي سيكون زجاجيًّا، ويضم مجمعًا متكاملًا من جميع الخدمات وسيضم العديد من المكاتب الإدارية.

ويُقام على مساحة تقارب 240 ألف متر وتتخطى المساحة الإجمالية للبرج نحو 7.1 مليون متر، ويتكون من 3 أجزاء مختلفة مثل مبنى إداري للبرج والعاصمة، ومقر جديد للبنك المركزي المصري، ومطبعة مركزية للنقود، كما يشتمل على مقر جديد للبورصة المصرية وفنادق 6 نجوم.

يُقام البرج الأيقوني باستثمارات صينية من شركة سيسك التي تعد واحدة من كبرى الشركات الهندسية على مستوى العالم.

وردا على تساؤل طرحه الفنان نور خالد النبوي، في مشهد ظهور البرج الأيقوني، “هو كم دور ده”؟! يتكون من 79 طابقا، كما أن هناك اعتمادا على خرسانة عالية الجودة وتتحمل الإجهاد بوزن يصل إلى 800 كيلوجرام.

وأشاد الكثير بظهور البرج الأيقوني للعاصمة الإدارية الجديدة، إذ اعتبروه استخداما صحيحا للدراما في الترويج السياحي والاستثماري للدولة المصرية، حيث تعتمد أعتى دول العالم على الدراما والفن بشكل عام للترويج عن نفسها وإنجازاتها.

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مسلسل إمبراطورية ميم 

مسلسل إمبراطورية ميم، يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم مايان السيد، نشوى مصطفى، حلا شيحا، هاجر السرّاج، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، يارا عزمى، نورهان منصور، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، والطفلان آدم وهدان ومنى زاهر، وريمون توفيق، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين، والمسلسل سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.

صناع الدراما المصرية البرج الأيقوني إنجازات الدولة مبادرة 100 مليون صحة دراما رمضان 2024

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