الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طيران الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على بلدتى علما الشعب والناقورة جنوبى لبنان

طيران الاحتلال الإسرائيلي
طيران الاحتلال الإسرائيلي

أكدت وسائل إعلام لبنانية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدتي علما الشعب والناقورة جنوبي لبنان، وفقًا لنبأ عاجل، أفادت به "القاهرة الإخبارية".

وكان أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أكد أن الأحداث في الدولة اللبنانية تجاوزت الجنوب بالأمس، وذلك بعد استهداف جيش الاحتلال منطقة بعلبك، شرق لبنان، بعدد من الغارات الجوية التي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والضحايا.

وأضاف "سنجاب"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغارة التي وقعت مساء أمس هي الثانية لمنطقة بعلبك منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية، لافتًا إلى أن المنطقة تبعد قرابة 100 كيلومتر عن الحدود.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إلى أن هناك تطورًا نوعيًا كبيرًا في العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال على الأراضي اللبنانية، وبالتالي كان هناك رد من حزب الله اللبناني، حيث أطلق عشرات الصواريخ باتجاه قاعدة عسكرية إسرائيلية.

الإحتلال الإسرائيلي لبنان جنوب لبنان علما الشعب الناقورة

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