"المواجهات تتصاعد".. "القاهرة الإخبارية": اعتداءات جيش الاحتلال تجاوزت جنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الأحداث في الدولة اللبنانية تجاوزت الجنوب بالأمس، وذلك بعد استهداف جيش الاحتلال منطقة بعلبك، شرق لبنان، بعدد من الغارات الجوية التي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والضحايا.

وأضاف "سنجاب"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغارة التي وقعت مساء أمس هي الثانية لمنطقة بعلبك منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية، لافتًا إلى أن المنطقة تبعد قرابة 100 كيلومتر عن الحدود.

تطور نوعى كبير فى العمليات التى ينفذها جيش الاحتلال

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إلى أن هناك تطورا نوعيا كبيرا في العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال على الأراضي اللبنانية، وبالتالي كان هناك رد من حزب الله اللبناني، حيث أطلق عشرات الصواريخ باتجاه قاعدة عسكرية إسرائيلية.

وأوضح "سنجاب" أن حزب الله استهدف موقع الراهب الإسرائيلي، وذلك ردًا على الهجوم الكبير الذي نفذه جيش الاحتلال في بعلبك، كما نفذت قوات الاحتلال قرابة 9 عمليات ضد بلدات موازية للشريط الحدودي في الجنوب اللبناني.