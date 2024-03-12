الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"المواجهات تتصاعد".. "القاهرة الإخبارية": اعتداءات جيش الاحتلال تجاوزت جنوب لبنان

أحمد سنجاب
أحمد سنجاب

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الأحداث في الدولة اللبنانية تجاوزت الجنوب بالأمس، وذلك بعد استهداف جيش الاحتلال منطقة بعلبك، شرق لبنان، بعدد من الغارات الجوية التي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والضحايا.

وأضاف "سنجاب"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغارة التي وقعت مساء أمس هي الثانية لمنطقة بعلبك منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية، لافتًا إلى أن المنطقة تبعد قرابة 100 كيلومتر عن الحدود.

تطور نوعى كبير فى العمليات التى ينفذها جيش الاحتلال 

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إلى أن هناك تطورا نوعيا كبيرا في العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال على الأراضي اللبنانية، وبالتالي كان هناك رد من حزب الله اللبناني، حيث أطلق عشرات الصواريخ باتجاه قاعدة عسكرية إسرائيلية.

وأوضح "سنجاب" أن حزب الله استهدف موقع الراهب الإسرائيلي، وذلك ردًا على الهجوم الكبير الذي نفذه جيش الاحتلال في بعلبك، كما نفذت قوات الاحتلال قرابة 9 عمليات ضد بلدات موازية للشريط الحدودي في الجنوب اللبناني.

الدولة اللبنانية المواجهات تتصاعد القاهرة الإخبارية الجنوب تجاوزت الجنوب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت أحمد سنجاب

مواد متعلقة

ارتفاع ضحايا قصف إسرائيلى استهدف فلسطينيين ينتظرون المساعدات لـ400 شهيد و1300 جريح

الجيش السودانى يدمر بالمسيرات عربات ومركبات قتالية لميليشيا الدعم السريع

الاتحاد الأوروبى: ندرس اتخاذ إجراءات ضد إيران بسبب احتمال نقلها صواريخ بالستية لروسيا

مسئولون أمريكيون: إدارة بايدن خلصت لعدم إمكانية السماح بعملية إسرائيلية برفح

الحكومة البريطانية: السفينة دايموند التابعة لسلاح البحرية تعود للبحر الأحمر وخليج عدن

هيئة بحرية بريطانية: حادث على مسافة 600 ميل بحرى شرق مقديشو

القائم بأعمال مكتب الإعلام بأونروا: نطالب بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لغزة

شهداء وجرحى بينهم أطفال جراء قصف للاحتلال استهدف منزلًا بحى الزيتون

الأكثر قراءة

صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع لاعبيه قبل مواجهة البنك وتشكيل الأهلى المتوقع

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها «المتحدة» بضخامة إنتاجية

جلال حمام

لا تصدقوا ظاهر العلاقة.. بين واشنطن وتل أبيب

لواء. محسن الفحام

"كلنا واحد"

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبوالمحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر