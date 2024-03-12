الثلاثاء 12 مارس 2024
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شهداء وجرحى بينهم أطفال جراء قصف للاحتلال استهدف منزلًا بحى الزيتون

شهداء
شهداء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بسقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون بقطاع غزة.

نقل 7 شهداء وأكثر من 20 جريحًا لمجمع الشفاء

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، وذلك جراء القصف المكثف للطيران الحربي والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في اليوم الـ158 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقل 7 شهداء وأكثر من 20 جريحًا إلى مجمع الشفاء الطبي بعد استهداف الاحتلال للأهالي عند مفترق الكويت في مدينة غزة، بينما كانوا ينتظرون وصول المساعدات.

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