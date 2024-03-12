الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أرمينيا: سننسحب من منظمة معاهدة الأمن الجماعى إذا لم تجب عن تساؤلاتنا

نيكول باشينيان
نيكول باشينيان

قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان: سننسحب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إذا لم تجب المنظمة عن الأسئلة التي طرحتها يريفان، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

فرضية تجميد يريفان مشاركتها في المنظمة

وكانت أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي أعلنت أنها لم تتلق طلبات من يريفان بشأن تعليق العضوية، مشيرة إلى أن أطروحة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يُحتمل أنها تشير إلى عدم مشاركة بلاده في أنشطة المنظمة. 

وقالت المنظمة: "بالنسبة لفرضية تجميد يريفان مشاركتها في المنظمة، فمن الواضح أن الحديث يدور حول عدم مشاركة جمهورية أرمينيا في عدد من الأنشطة، التي عقدتها المنظمة مؤخرًا".

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