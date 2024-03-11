"عاملة حساب لابنى".. بوسى تعلق على اتهامها بالتسبب فى قتل طليقها

علقت الفنانة بوسي، على اتهامها من شقيقة طليقها وليد فطين بقتله، قائلة: "اعتدت على التزام الصمت، مش أي حد معدي في الشارع يقول خبر المفروض إني أرد، اللي عنده حاجة يقولها، أخته تقول اللي هي عاوزاه".

اتهام طليقها بتسببها في تدمير حياته

وعن اتهام طليقها بتسببها في تدمير حياته وحرمانه من ابنه، أضافت بوسي، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة"، المذاع على قناة المحور: "في فترة الخلافات كان ابني صغيرًا في السن، ولم أكن أرد احترامًا له، وكنت عاملة حساب لابني".

وتابعت: "ابني الآن عمره 16 سنة، وبصرف النظر عما إذا كان والده شخصًا جيدًا أم لا، فهذا الأمر لا يعني إلا والده فقط، مقدرش أجيب سيرته بحاجة وحشة".