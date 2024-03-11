الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"عاملة حساب لابنى".. بوسى تعلق على اتهامها بالتسبب فى قتل طليقها

بوسي
بوسي

علقت الفنانة بوسي، على اتهامها من شقيقة طليقها وليد فطين بقتله، قائلة: "اعتدت على التزام الصمت، مش أي حد معدي في الشارع يقول خبر المفروض إني أرد، اللي عنده حاجة يقولها، أخته تقول اللي هي عاوزاه".

اتهام طليقها بتسببها في تدمير حياته

وعن اتهام طليقها بتسببها في تدمير حياته وحرمانه من ابنه، أضافت بوسي، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة"، المذاع على قناة المحور: "في فترة الخلافات كان ابني صغيرًا في السن، ولم أكن أرد احترامًا له، وكنت عاملة حساب لابني".

وتابعت: "ابني الآن عمره 16 سنة، وبصرف النظر عما إذا كان والده شخصًا جيدًا أم لا، فهذا الأمر لا يعني إلا والده فقط، مقدرش أجيب سيرته بحاجة وحشة".

بوسى أزمات بوسي قتل طليقها عاملة حساب لابني اتهامها من شقيقة طليقها وليد فطين بقتله وليد فطين

مواد متعلقة

بوسى لطليقها هشام ربيع: دخل السجن عشان يحمينى.. ولسه بحبك

السفير جمال بيومى: لا آخذ تصريحات الرئيس الأمريكى بجدية

بوسى: طليقى أبو ابنى عمل لى سحر عشان يسيطر عليا

بوسى عن طليقها وليد فطين: هو وأهله كانوا عايشين على خيرى بعد ربنا

كيف سيقضى أهالى غزة شهر رمضان تحت عدوان الاحتلال الإسرائيلى؟.. سياسي يجيب

موقف السيدة نفيسة من الإمام الشافعي بعد اضطهاده من بعض المالكية

إمام مسجد السيدة نفيسة يكشف معلومات عن البيت الأول لـ"نفيسة العلوم"

خبير يكشف حجم خسائر الاقتصاد الفلسطينى منذ بدء العدوان على غزة

الأكثر قراءة

لا تهاون ولا مغامرات.. كيف تخوض مصر معركة «تجنب المعركة»؟

المطرية تستعد لـ«مائدة الإفطار المليونية» تحت شعار «اللمة دى كانت وحشانا»

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8

"عاملة حساب لابنى".. بوسى تعلق على اتهامها بالتسبب فى قتل طليقها

دعاء الإفطار للصائم فى رمضان وأفضل أوقات الدعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها