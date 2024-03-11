الإثنين 11 مارس 2024
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موقف السيدة نفيسة من الإمام الشافعي بعد اضطهاده من بعض المالكية

الدكتور على الله
الدكتور على الله الجمال

كشف الدكتور على الله الجمال، إمام مسجد السيدة نفيسة، عن موقف السيدة نفيسة من الإمام الشافعي بعد اضطهاده من بعض المالكية.

وقال الجمال، خلال لقائه مع الإعلامي يسري الفخراني ببرنامج "باب رزق" المذاع على قناة dmc، إن الإمام الشافعي كان يرجع إليها في عظائم الأمور، وكانت تدعمه معنويًا وماديًا، حيث كان يأتيها الأموال والهدايا فكانت توزعها جميعًا.

الإمام الشافعي تعرض للاضطهاد من المالكية المعاصرين له

وأضاف إمام مسجد السيدة نفيسة، أن الإمام الشافعي تعرض للاضطهاد من المالكية المعاصرين له، ووقفت السيدة نفيسة بجانبه، وكان عندما يمرض يأتي رسول الإمام تقول يرحم الله الشافعي أو شفى الله الشافعي.

وتابع: في آخر مرة سينتقل فيها الإمام الشافعي إلى جوار الله، قالت هذه العبارة للرسول: "يرحم الله الشافعي ومتعه الله بالنظر إلى وجهه الكريم".

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