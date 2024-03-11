"دار العلوم والنسيم وطلة الكريم".. الكاتب يسرى الفخرانى عن مسجد السيدة نفيسة

تحدث الكاتب يسري الفخراني، عن مسجد السيدة نفيسة، قائلًا: "هنا البهجة كلها، خطوتين في باحتها ودارها، خطوتين لذر أسرارها، أنك تكون جار السيدة نفيسة دار العلوم والنسيم وطلة الكريم".

عند عتبته طل الحبايب زمن بعد زمن

وأضاف الفخراني، خلال برنامج "باب رزق" المذاع على قناة dmc، أنه عند هذه الدار العظيمة شيد مسجدا وقامة ورفع الأذان، وعند عتبته طل الحبايب زمن بعد زمن وكأنها مازالت هنا.

وتابع: هنا كما كانت تتعبد في محرابها، وتصل الليل بالليل، وهنا مسجدها العامر للمحبين الذين يتوجهون لله بقلوب محبة للخير على خطى صاحبة البيت ومن أهل البيت.