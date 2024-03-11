الإثنين 11 مارس 2024
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توك شو

بتخفيضات 30%.. افتتاح 12 معرضًا لـ أهلًا رمضان فى المنيا

أهلا رمضان
أهلا رمضان

قال محمد النادي مراسل قناة "إكسترا نيوز" في المنيا، إنه في إطار جهود الدولة لتوفير كل السلع الاستهلاكية والتموينية للمواطنين بأسعار مخفضة، أقامت وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية الكثير من معارض أهلًا رمضان داخل المحافظة.

وأضاف "النادي"، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المحافظة بها 12 معرضًا موزعة على مراكز محافظة المنيا، بداية من مركز المغلفة شمالًا مرارًا بمراكز العدوة وبني مزار وسمالوط والمنيا وملوي وغيرها.

تخفيضات تصل لـ30%

وأوضح أن هذه المعارض جميعها تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ افتتاحها بمنتصف الشهر الماضي، بسبب تواجد كل السلع التموينية وياميش رمضان بأسعار مخفضة وصلت لأكثر من 30%، بالإضافة إلى إقامة مديرية التموين أكثر من 20 شادرًا تم تخصيصها لعرض وبيع السلع.

وأشار إلى أن هذه الشوادر تم توزيعها داخل القرى الكبرى بالمحافظة، وأيضًا توفير منافذ بيع متحركة وثابتة داخل الميادين العامة والقرى مترامية الأطراف، بجانب تواجدهم في القرى التي تستهدفها مبادرة حياة كريمة.

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